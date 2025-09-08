На міжнародній виставці електроніки IFA 2025 серед головних новинок опинилися роботи компанії Neura. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BGR.

Відвідувачі могли побачити, як гуманоїдний робот 4NE1 розкладає білий та кольоровий одяг у різні кошики, а MiPA – колісна платформа з маніпулятором – прибирає м’які іграшки в дитячій кімнаті. Такі прості демонстрації мали показати не лише функціональність, а й потенціал роботів у побуті.

Керівник інженерного відділу Neura Арне Нордманн пояснив, що перші прототипи вже працюють у корпоративному секторі після дебюту на виставці Automatica в червні. Наступним кроком може стати вихід на споживчий ринок.

За його словами, головні завдання для роботів компанії зводяться до трьох категорій: "брудні, нудні та небезпечні". Це робота, яку люди не хочуть виконувати через неприємність, одноманітність або ризик для здоров’я.

Neura будує свою стратегію так, щоб у майбутньому розробники могли створювати для роботів нові навички подібно до того, як сторонні компанії випускають додатки для смартфонів. Проте є й обмеження: компанія принципово відмовляється від будь-якої співпраці з військовими. Її девіз – "Ми служимо людству".

Основною перешкодою для масового використання залишається штучний інтелект: апаратна частина вже готова, але системи мають стати надійнішими й універсальнішими. Роботи навчаються завдяки повторенням і здатні відтворювати нові рухи, яких інженери прямо не програмували.

Поки що придбати таких роботів споживачі не зможуть – ймовірно, доведеться почекати кілька років. Утім, Neura активно співпрацює з підприємствами: там роботи вже беруть на себе рутинні завдання, і цей досвід може пришвидшити їхню появу в побуті.

Як роботів готують до участі в Олімпіаді?

Поки одні компанії налаштовують програмне забезпечення роботів на виконання побутових справ, інші створюють з роботів справжніх олімпійських чемпіонів.

В Китаї пройшла Олімпіада для роботів під назвою World Humanoid Robot Games. На змаганнях гуманоїдних роботів у Пекіні китайська компанія Unitree Robotics привернула увагу, закріпивши за собою репутацію одного з лідерів у сфері штучного інтелекту та робототехніки. Їхні роботи продемонстрували вражаючі спортивні досягнення, від бігу на довгі дистанції до боксерських поєдинків, демонструючи прогрес Китаю в гонці з американськими технологічними гігантами.

Керівник Nvidia Дженсен Хуан вважає, що робототехніка може перетворитися на багатомільярдну індустрію, а Ілон Маск прогнозує, що Optimus принесе 10 трильйонів доларів доходу. За словами Вана, технологія, необхідна для того, щоб роботи стали справді людиноподібними, з'явиться за один-три роки, і Китай прагне бути в авангарді цієї революції.