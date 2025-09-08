На международной выставке электроники IFA 2025 среди главных новинок оказались работы компании Neura. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BGR.

Посетители могли увидеть, как гуманоидный робот 4NE1 раскладывает белую и цветную одежду в разные корзины, а MiPA – колесная платформа с манипулятором – убирает мягкие игрушки в детской комнате. Такие простые демонстрации должны были показать не только функциональность, но и потенциал роботов в быту.

Руководитель инженерного отдела Neura Арне Нордманн объяснил, что первые прототипы уже работают в корпоративном секторе после дебюта на выставке Automatica в июне. Следующим шагом может стать выход на потребительский рынок.

По его словам, главные задачи для роботов компании сводятся к трем категориям: "грязные, скучные и опасные". Это работа, которую люди не хотят выполнять из-за неприятности, однообразия или риска для здоровья.

Neura строит свою стратегию так, чтобы в будущем разработчики могли создавать для роботов новые навыки подобно тому, как сторонние компании выпускают приложения для смартфонов. Однако есть и ограничения: компания принципиально отказывается от любого сотрудничества с военными. Ее девиз – "Мы служим человечеству".

Основным препятствием для массового использования остается искусственный интеллект: аппаратная часть уже готова, но системы должны стать более надежными и универсальными. Роботы обучаются благодаря повторениям и способны воспроизводить новые движения, которых инженеры прямо не программировали.

Пока приобрести таких роботов потребители не смогут – вероятно, придется подождать несколько лет. Впрочем, Neura активно сотрудничает с предприятиями: там роботы уже берут на себя рутинные задачи, и этот опыт может ускорить их появление в быту.

Пока одни компании настраивают программное обеспечение роботов на выполнение бытовых дел, другие создают из роботов настоящих олимпийских чемпионов.

В Китае прошла Олимпиада для роботов под названием World Humanoid Robot Games. На соревнованиях гуманоидных роботов в Пекине китайская компания Unitree Robotics привлекла внимание, закрепив за собой репутацию одного из лидеров в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Их роботы продемонстрировали впечатляющие спортивные достижения, от бега на длинные дистанции до боксерских поединков, демонстрируя прогресс Китая в гонке с американскими технологическими гигантами.

Руководитель Nvidia Дженсен Хуан считает, что робототехника может превратиться в многомиллиардную индустрию, а Илон Маск прогнозирует, что Optimus принесет $10 триллионов дохода. По словам Вана, технология, необходимая для того, чтобы роботы стали действительно человекоподобными, появится через один-три года, и Китай стремится быть в авангарде этой революции.