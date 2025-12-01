У Fiat знову переглядають стратегію електрифікації – цього разу через реакцію власників Abarth. Глава Fiat Europe Гаетано Торель заявив, що клієнти марки активно просять повернути версії з двигунами внутрішнього згоряння. За його словами, фанати Abarth звикли модифікувати свої авто, тоді як електрифіковані моделі не дають звичного простору для тюнінгу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Autocar.

Чому Abarth може повернутися до бензинових двигунів?

Торель наголошує, що у випадку електромобілів можливості втручання в техніку мінімальні. Та для частини ентузіастів таке пояснення звучить не надто переконливо. Вони порівнюють електроприводи з комп’ютерними компонентами, де потенціал для збільшення продуктивності майже завжди є. З цієї точки зору електромотори та батареї могли б стати ще більш "тюнінгопридатними", ніж традиційні ДВЗ – і саме це, ймовірно, лякає автовиробників, бо дає користувачам надто багато контролю.

Автори дискусії проводять паралелі з епохою оверклокінгу ПК: тоді виробники навчились працювати з користувачами, пропонуючи обладнання з запасом потужності, попри ризик втрати гарантії. В автомобільній індустрії така відкритість стала радше винятком. У світі зашифрованих блоків управління та закритих даних OEM важко зрозуміти, чи справді електричні Abarth не мають технічного запасу для модифікацій, чи це просто небажання виробника надати доступ.

Як пише The Drive, Fiat визнає, що електромоделі створені з орієнтацією на невисоку кінцеву ціну, що може обмежувати потенціал окремих компонентів. Проте питання залишається: якщо Abarth позиціонують як бренд для тюнерів, чи знімуть виробники блокування з електронних систем, щоб дати клієнтам свободу, на яку вони розраховують?