В Японії представили паперову батарею, що активується водою: як вона працює

Дослідники з Університету Тохоку здійснили прорив у технології акумуляторів, представивши екологічно чисту одноразову повітряно-магнієву батарею, що активується водою. Інновація здатна зробити революцію в галузі завдяки своєму екологічно чистому складу та простоті утилізації.

Як працює батарея?

В основі батареї лежить магній, який вступає в реакцію з водою та киснем з повітря для вироблення енергії. На відміну від звичайних літієвих батарей, ця альтернатива на основі паперу пропонує безпечне та ефективне рішення для різних застосувань, включаючи діагностичні та портативні пристрої.

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У своїй публікації вчені детально описали процес розробки паперової батареї. Завдяки використанню нейтрального електроліту та електрокаталізатора на основі пігменту, відомого як AZUL, вони досягли вражаючих показників продуктивності.

Батарея, сконструйована шляхом приклеювання магнієвої фольги до паперу та включення основних компонентів, таких як катодний каталізатор і газодифузійний шар, видавала напругу постійного струму 1,8 В.

Під час тестування батарея продемонструвала щільність струму 100 мА/см2 і максимальну вихідну потужність 103 мВт/см2. Важливо, що було перевірено безпеку матеріалів, з яких виготовлена батарея, що забезпечило відповідність нормативним стандартам.

Дослідники продемонстрували практичне застосування експериментальної батареї в портативних сенсорних пристроях, таких як пульсоксиметри та GPS-реєстратори. Така універсальність робить водний акумулятор вкрай корисним винаходом для інновацій у різних галузях.

Однією з ключових проблем у розробці було створення капілярного механізму для насичення батареї водою при активації, що дозволило б магнію ініціювати електрохімічну реакцію. Подолання цієї перешкоди стало важливим етапом у розвитку технології акумуляторів.

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Завдяки своїм багатообіцяючим характеристикам та екологічному дизайну, повітряно-магнієві батареї є переконливою альтернативою традиційним літієвим аналогам. Дослідження продовжуються, і їхнє широке впровадження може ознаменувати нову еру сталих енергетичних рішень.