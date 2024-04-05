Нещодавня презентація прототипу твердотільного акумулятора стала важливою віхою для Tailan New Energy. Завдяки надтонким і щільним композитним твердим електролітам, а також передовим ємнісним матеріалам для катодів і анодів, батарея може похвалитися літій-металевим елементом ємністю 120 А*год.

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Цей прорив був досягнутий завдяки інтегрованому процесу формування, що дозволило досягти щільності енергії 720 Вт*год/кг.

У порівнянні з існуючими батареями для легких електромобілів у Китаї, твердотільна батарея Tailan демонструє виняткову продуктивність. Оскільки її щільність енергії вдвічі перевищує щільність енергії конкурентів, таких як батареї WeLion для NIO, які пропонують запас ходу понад 1 000 кілометрів при щільності 360 Вт*год, інновація Tailan обіцяє значне покращення можливостей електромобілів.

Згідно з заявами Tailan New Energy, компанія вирішила ключові проблеми, притаманні традиційним літій-іонним батареям. Завдяки оптимізації іонних та електронних транспортних мереж у катоді та використанню запатентованих гнучких матеріалів для зменшення опору та підвищення стабільності поверхні, загальну продуктивність, довговічність та безпеку батареї було суттєво покращено.

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Хоча конкретних термінів серійного виробництва не оголошено, Tailan New Energy стверджує, що їхня новітня твердотільна батарея відповідає найсуворішим стандартам автомобільної промисловості.