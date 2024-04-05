Недавняя презентация прототипа твердотельного аккумулятора стала важной вехой для Tailan New Energy. Благодаря сверхтонким и плотным композитным твердым электролитам, а также передовым емкостным материалам для катодов и анодов, батарея может похвастаться литий-металлическим элементом емкостью 120 А*ч.

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Этот прорыв был достигнут благодаря интегрированному процессу формирования, что позволило достичь плотности энергии 720 Вт*ч/кг.

По сравнению с существующими батареями для легких электромобилей в Китае, твердотельная батарея Tailan демонстрирует исключительную производительность. Поскольку ее плотность энергии вдвое превышает плотность энергии конкурентов, таких как батареи WeLion для NIO, которые предлагают запас хода более 1 000 километров при плотности 360 Вт*ч, инновация Tailan обещает значительное улучшение возможностей электромобилей.

Согласно заявлениям Tailan New Energy, компания решила ключевые проблемы, присущие традиционным литий-ионным батареям. Благодаря оптимизации ионных и электронных транспортных сетей в катоде и использованию запатентованных гибких материалов для уменьшения сопротивления и повышения стабильности поверхности, общую производительность, долговечность и безопасность батареи было существенно улучшено.

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Хотя конкретных сроков серийного производства не объявлено, Tailan New Energy утверждает, что их новейшая твердотельная батарея соответствует самым строгим стандартам автомобильной промышленности.