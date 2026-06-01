Полунична повня і парад планет: головні астрономічні події червня, які не варто пропускати

Перший місяць літа 2026 року готує для спостерігачів справжній небесний спектакль. Попри короткі ночі, червень запропонує унікальні можливості побачити найяскравіші планети Сонячної системи, насолодитися естетикою особливої повні та згадати про важливість космічної безпеки.

Планетарні "обійми" та парад на вечірньому небі

Червень стане місяцем тріумфального повернення Юпітера на нічне небо. Найбільша планета нашої системи, яка певний час залишалася в тіні, тепер стрімко наближається до яскравої Венери. Про це пише видання Popular Science.

Уже 9 червня спостерігачі зможуть побачити їхнє максимально близьке сполучення над північно-західним горизонтом одразу після заходу Сонця. Хоча поруч можна буде розгледіти зірки Кастор і Поллукс із сузір'я Близнюків, самі планети будуть настільки яскравими, що їх легко побачити неозброєним оком.

Проте справжня кульмінація планетарних подій очікує на нас 12 червня. У цей день відбудеться так званий міні-парад планет, у якому візьмуть участь Меркурій, Венера та Юпітер. Вони вишикуються в одну лінію з точки зору земного спостерігача вздовж екліптики – уявного шляху, яким рухаються небесні тіла по небосхилу. Найкращий час для спостережень настає приблизно через 30 – 60 хвилин після місцевого заходу Сонця, пише Star Walk.

Цей парад планет є одним із найлегших для спостереження у 2026 році, оскільки всі три об'єкти можна побачити неозброєним оком,

– прокоментували експерти Star Walk.

Найскладнішим завданням буде пошук Меркурія, оскільки він розташований дуже близько до горизонту в променях сутінків. Для успішного спостереження фахівці радять знайти відкриту місцевість без високих будівель чи дерев у західному напрямку.

Додатковим бонусом стане 16 – 17 червня, коли до планетарного тріо приєднається тонкий серп молодого Місяця, створюючи ідеальну композицію для нічних фотографій.

Сонцестояння: пік літа та нахил земної осі

Технічно найдовший день 2026 року припадає на 21 червня. Саме тоді настає літнє сонцестояння – момент, коли північна півкуля Землі максимально нахилена до Сонця. Астрономічно це явище зумовлене тим, що вісь обертання нашої планети не перпендикулярна до її орбіти, а має нахил приблизно 23,44 градуса.

Цей нахил залишається постійним, тому під час руху Землі навколо Сонця кут, під яким промені падають на поверхню, змінюється. Саме це спричиняє зміну пір року. Цьогоріч літнє сонцестояння офіційно настане о 22:22 за північноамериканським східним часом або 05:22 за київським часом. У цей день Сонце піднімається на найвищу точку над горизонтом у північній півкулі, даруючи нам найдовший період світлового дня.

Полунична повня та загрози з космосу

Наприкінці місяця, 29 червня, на небі зійде повний Місяць, який традиційно називають Полуничним. Ця назва походить від індіанських народів Північної Америки, зокрема алгонкінів, оджибве, дакота та лакота, які пов'язували цю фазу супутника з періодом збору врожаю дикої полуниці.

Це прекрасне та досить поетичне ім'я, яке ідеально пасує Місяцю, що зійде наприкінці довгих червневих сутінків,

– каже автор Popular Science Том Хокінг.

Завершує календарний місяць День астероїда, який відзначають 30 червня. Цю дату вибрали не випадково – вона вшановує пам'ять про Тунгуську подію 1908 року. Тоді падіння космічного тіла в Сибіру спричинило вибух такої сили, що ударна хвиля відчувалася навіть в Індонезії, а понад 2023 квадратних кілометри лісу зрівняло із землею.

У 2014 році Організація Об'єднаних Націй офіційно оголосила 30 червня днем підвищення обізнаності про ризики зіткнення з астероїдами. Цікаво, що одним з ініціаторів запровадження цього дня став Браян Мей – легендарний гітарист гурту Queen, який також є професійним астрофізиком. Навіть у ті періоди, коли він не грає на гітарі, Мей активно займається науковою діяльністю та популяризацією космосу.

Хоча за останні сто років Земля не отримувала значних ударів з космосу, вчені нагадують про необхідність постійного моніторингу навколоземних об'єктів.