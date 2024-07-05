У США представили компактне приватне літаюче авто Pegasus E

Австралійська компанія з китайським корінням Pegasus, має намір здійснити революцію у сфері особистого транспорту зі своїм літаючим автомобілем Pegasus E. Компанія оголосила про переїзд до Лас-Вегасу та виведення футуристичного транспортного засобу на американський ринок.

Pegasus E поєднує в собі витончений дизайн та вражаючі технічні характеристики. Він не схожий на інші EVTOL і призначений виключно для приватного застосування.

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Ось ключові характеристики літаючого автомобіля Pegasus E:

Авто може похизуватися гібридною силовою установкою, що дозволяє йому плавно переходити з режиму руху в режим польоту. Всього за три секунди він перетворюється з дорожнього транспортного засобу на літак, пропонуючи безпрецедентну універсальність.

З максимальною швидкістю 160 км/год у повітрі, Pegasus E може подолати 420 км на одному заряді. На дорозі він обмежений електронікою до 120 км/год, але його керованість, подібна до картингу, обіцяє захоплюючий досвід водіння.

Попри свою легку конструкцію (265 кг), Pegasus E може нести корисне навантаження до 101 кг, що робить його придатним як для особистого використання, так і для перевезення вантажів.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Подвійна функціональність і практичність

Pegasus поставив практичність на перше місце поряд з продуктивністю. Він розроблений для розміщення в стандартних гаражах і паркувальних місцях, що усуває потребу в спеціалізованих ангарах. Його компактні розміри забезпечують зручність для власників.

Крім того, автомобіль має легкий кузов з вуглецевого волокна, що підвищує ефективність і довговічність. Він обладнаний багатофункціональними ножними педалями та кермом, що працює як в режимі руху, так і в режимі польоту, спрощують перехід пілотів до інших режимів.



Рендер Pegasus E / Фото Pegasus

Коли авто з'явиться в небі і на дорогах

Хоча Pegasus отримав сертифікат льотної придатності від Австралійського агентства з безпеки цивільної авіації, реєстрація на дорогах залишається перешкодою. Компанія проходить поточні процеси сертифікації, щоб відповідати автомобільним стандартам США.

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Деталі ціни залишаються конфіденційними, але інсайдери галузі припускають, що вона буде в діапазоні суперкарів високого класу. Pegasus прагне залучити інвестиції для розширення виробництва і стати провідним виробником літаючих автомобілів.