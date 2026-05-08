Адміністрація Трампа починає публікувати обіцяні файли про НЛО

Пентагон за наказом Дональда Трампа почав масштабне розсекречення документів, що стосуються невпізнаних аномальних явищ. На спеціально створеному ресурсі з'явилися перші звіти, які охоплюють десятиліття спостережень та численні ситуації, з якими у різний час зіштовхнулися військові та астронавти.

Що розкрила перша порція файлів про НЛО?

Пентагон офіційно розпочав публікацію нових файлів, присвячених так званим "невпізнаним аномальним явищам" (UAP). Як зазначається у повідомленні відомства в соціальній мережі X, якщо попередні адміністрації намагалися дискредитувати або відмовити американців від вивчення цієї теми, то президент Дональд Трамп "зосереджений на забезпеченні максимальної прозорості для громадськості, яка може зрештою сама зробити висновки щодо інформації, що міститься в цих файлах". Документи з'являтимуться на спеціальному вебсайті, який має ретро-дизайн з чорно-білими військовими зображеннями та шрифтом, що нагадує друкарську машинку. 24 Канал проаналізував перші матеріали, кількість яких наразі становить 17 сторінок.

Ця ініціатива стала результатом наказу президента США, який він віддав Піту Гегсету, вимагаючи розсекретити урядові записи про НЛО та ймовірну позаземну активність. У першу порцію увійшли 162 файли, серед яких телеграми Державного департаменту, документи ФБР та стенограми місій NASA. Піт Гегсет підкреслив, що адміністрація прагне забезпечити "безпрецедентну прозорість" у розумінні феномену НЛО.

Серед найбільш вражаючих матеріалів – фотографії та звіти з місячних місій "Аполлон-12" та "Аполлон-17". На одному зі знімків 1972 року зафіксовано три світлові точки у формі трикутника, що зависли над поверхнею Місяця, пише AP News.



Три світлові точки на знімку 1972 року / Фото U.S. Department of War

Хоча консенсусу щодо природи цієї аномалії немає, попередній аналіз вказує на те, що це міг бути "фізичний об'єкт".

Стенограми також містять розмови астронавтів про загадкові фрагменти, що пролітали повз корабель:

Один з операторів повідомив центру управління: "Тепер у нас є кілька дуже яскравих часток або фрагментів, що пропливають повз під час маневрування".

Інший додав, що за ілюмінатором це виглядає як "четверте липня" (День Незалежності США) через велику кількість яскравих об'єктів.



Над горизонтом місячної поверхні спостерігаються неідентифіковані явища / Фото NASA



Дві зони з невідомими об'єктами / Фото NASA



Ділянки, що представляють інтерес під час експедиції 1969 року, на яких видно невідомі явища / Фото NASA



Невідома точка на знімку, зробленому під час висадки на Місяць / Фото NASA

Сучасніші свідчення

Сучасні звіти також викликають чимало запитань:

Один із документів описує свідчення пілота дрона, який у вересні 2023 року бачив "лінійний об'єкт" із настільки яскравим світлом, що всередині нього можна було розрізнити окремі смуги. Об'єкт залишався видимим протягом 5 – 10 секунд, після чого світло згасло, а сам об'єкт зник.

Інший військовий рапорт описує спостереження за кількома яскравими об'єктами, що швидко рухалися із заходу на північний схід. Один із них вдалося супроводжувати за допомогою бортової прицільної станції близько 20 секунд, перш ніж він миттєво згас.



Інфрачервоне фото невідомих об’єктів над західною частиною США, зроблене у вересні минулого року / Фото U.S. Department of War



Нез’ясований повітряний об’єкт, про який повідомили американські військові у травні 2022 року / Фото U.S. Department of War

Крім того, оприлюднено дані про активність у західній частині США у 2023 році. Сім федеральних офіцерів незалежно один від одного повідомили про численні аномалії, зокрема "орби, що випускають інші орби", велику сяючу сферу та напівпрозорий об'єкт, схожий на "прозорого змія".

Спеціальні агенти також спостерігали, як помаранчеві кулі випускали менші червоні об'єкти щонайменше п'ять разів, пише Daily Mail.

В іншому випадку військовий оператор зафіксував об'єкт над поверхнею океану, який виконував різкі повороти на 90 градусів при швидкості близько 128 кілометрів на годину.



Цю ілюстрацію створили на основі свідчень очевидців 2023 року / Фото U.S. Department of War

ФБР пишається тим, що стоїть пліч-о-пліч із президентом Трампом та нашими міжвідомчими партнерами у цьому знаковому релізі записів про UAP,

– похвалився директор ФБР Кеш Пател.

Він наголосив, що вперше в історії американський народ має вільний доступ до таких файлів. Адміністратор NASA Джаред Айзекман також підтримав цей крок, зазначивши, що робота агентства полягає у використанні наукових інструментів для вивчення даних: "Ми залишатимемося відвертими щодо того, що ми знаємо як правду, і того, що нам ще належить зрозуміти".



Повідомлення про спостереження НЛО в Японії на відео американських військових 2024 року / Фото U.S. Department of War

Як Дональд Трамп прокоментував публікацію?

Дональд Трамп зробив публікацію в своїй соцмережі Truth Social, ще раз нагадуючи, що це саме він віддав розпорядження оприлюднити інформацію про НЛО.

БОЖЕ БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!

– прокоментував президент.

Не забувайте про обережність і критичне мислення

Водночас експерти закликають до обережності, попереджаючи, що відео часто неправильно інтерпретуються людьми, не знайомими з передовими військовими технологіями. Попередній звіт Пентагону за 2024 рік не знайшов підтверджень тому, що уряд США коли-небудь стикався з інопланетними технологіями. Багато з таких об'єктів виявляються дронами, шпигунськими зондами Китаю, метеорологічними кулями чи навіть звичайними іграшками громадян.

Вам також буде цікаво дізнатися: як Америка йшла до розкриття файлів про НЛО

Історія американських "файлів про НЛО" почалася задовго до сучасних розмов про UAP – саме так у США тепер офіційно називають "неідентифіковані аномальні явища". Перший великий сплеск інтересу до НЛО стався у 1947 році після знаменитого випадку пілота Кеннета Арнольда, який повідомив про дивні об'єкти над штатом Вашингтон. Саме тоді в американській пресі з'явився термін "літаючі тарілки".

Того ж року стався інцидент у Розвеллі, штат Нью-Мексико, який пізніше перетворився на головну конспірологічну історію США про інопланетян. Спочатку військові заявили про падіння "літаючого диска", але швидко змінили версію на метеозонд. Саме ця плутанина заклала основу багаторічної недовіри до уряду, пише ресурс Origins, що належить Державному Університету Огайо.

На тлі холодної війни американська влада почала офіційно досліджувати повідомлення про НЛО. Спочатку існували проєкти Sign і Grudge, а у 1952 році ВПС США створили знаменитий Project Blue Book. Програма працювала до 1969 року та розслідувала понад 12 тисяч повідомлень про НЛО.

Приблизно 700 випадків так і залишилися "неідентифікованими". Формально уряд заявив, що жодних доказів позаземного походження об'єктів не знайдено, а самі явища не становили загрози національній безпеці. Але велика кількість нерозкритих випадків лише підігріла інтерес суспільства.

Після закриття Project Blue Book тема НЛО офіційно майже зникла з публічного поля. Проте вона залишалася надзвичайно популярною в американській культурі. Фільми, телесеріали, книги та теорії змови зробили НЛО частиною масової культури США. Особливо сильний вплив мав серіал "The X-Files" у 1990-х роках, який фактично сформував сучасний образ "секретних урядових архівів про прибульців".

Новий етап почався у 2017 році після публікації The New York Times про секретну програму Пентагону AATIP – Advanced Aerospace Threat Identification Program. Журналісти повідомили, що Міністерство оборони роками вивчало дивні повітряні об'єкти та навіть збирало відео з військових літаків. Саме тоді суспільство вперше побачило знамениті ролики FLIR1, Gimbal і GoFast, записані американськими пілотами. Пізніше Пентагон офіційно підтвердив справжність цих відео, пише UFO Data Live.

Саме після цього тема перестала бути виключно сферою конспірологів. Про НЛО почали говорити сенатори, військові, розвідка та Конгрес США. У 2021 році Офіс директора національної розвідки США опублікував перший офіційний звіт про UAP. У документі аналізували 144 інциденти, і більшість із них не вдалося пояснити. Це стало переломним моментом – влада США вперше відкрито визнала існування невідомих повітряних явищ, які не можуть швидко ідентифікувати.

Переломний момент

У 2022 році Конгрес провів перші за понад 50 років відкриті слухання про НЛО. Пізніше Пентагон створив спеціальний офіс AARO для збору та аналізу повідомлень про аномальні явища. До теми почали долучатися навіть науковці. Деякі дослідники закликали вивчати UAP не як "історії про інопланетян", а як реальні аномальні явища, які потребують наукового аналізу.

Окрему роль у популяризації теми відіграв Дональд Трамп. Ще під час свого першого президентського терміну він неодноразово коментував тему НЛО, хоча й обережно. У різних інтерв'ю Трамп заявляв, що чув "дуже цікаві речі" про Розвелл і НЛО, але не давав конкретики.

Пізніше, вже у 2020-х роках, він почав активно використовувати тему "секретних файлів" у стилі обіцянок розсекретити документи про вбивство Кеннеді чи справу Епштейна. У лютому 2026 року Трамп заявив, що доручив почати процес оприлюднення урядових матеріалів про UFO, UAP та "позаземне життя". Це викликало величезний медійний резонанс ще до будь-яких фактичних публікацій документів.

Але історія розкриття "файлів про НЛО" у США ніколи не була одномоментною. Документи відкривали поступово протягом десятиліть. Частину архівів Project Blue Book передали до Національного архіву США ще давно, а деякі матеріали взагалі стали доступними через цифрові бібліотеки та Freedom of Information Act – американський закон про свободу інформації. Згодом ЦРУ, Пентагон і розвідка періодично публікували нові документи або звіти, пише UAPedia.

Головна причина популярності теми полягає у поєднанні кількох факторів. По-перше, уряд США десятиліттями сам створював атмосферу секретності навколо НЛО. По-друге, сучасні військові технології дозволили фіксувати аномальні об'єкти на радарах, тепловізорах та інших сенсорах. По-третє, інтернет і соцмережі зробили будь-які витоки інформації глобальною сенсацією. А після того, як про UAP почали офіційно говорити Конгрес і Пентагон, тема остаточно перейшла з маргінальної культури у сферу політики, нацбезпеки та науки.