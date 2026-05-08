Что раскрыла первая порция файлов об НЛО?

Пентагон официально начал публикацию новых файлов, посвященных так называемым "неопознанным аномальным явлениям" (UAP). Как отмечается в сообщении ведомства в социальной сети X, если предыдущие администрации пытались дискредитировать или отговорить американцев от изучения этой темы, то президент Дональд Трамп "сосредоточен на обеспечении максимальной прозрачности для общественности, которая может в конце концов сама сделать выводы относительно информации, содержащейся в этих файлах". Документы будут появляться на специальном веб-сайте, который имеет ретро-дизайн с черно-белыми военными изображениями и шрифтом, напоминающим печатную машинку. 24 Канал проанализировал первые материалы, количество которых сейчас составляет 17 страниц.

Эта инициатива стала результатом приказа президента США, который он отдал Питу Гегсету, требуя рассекретить правительственные записи об НЛО и вероятной внеземной активности. В первую порцию вошли 162 файла, среди которых телеграммы Государственного департамента, документы ФБР и стенограммы миссий NASA. Пит Гегсет подчеркнул, что администрация стремится обеспечить "беспрецедентную прозрачность" в понимании феномена НЛО.

Среди наиболее впечатляющих материалов – фотографии и отчеты с лунных миссий "Аполлон-12" и "Аполлон-17". На одном из снимков 1972 года зафиксировано три световые точки в форме треугольника, зависшие над поверхностью Луны, пишет AP News.



Три световые точки на снимке 1972 года / Фото U.S. Department of War

Хотя консенсуса относительно природы этой аномалии нет, предварительный анализ указывает на то, что это мог быть "физический объект".

Стенограммы также содержат разговоры астронавтов о загадочных фрагментах, пролетавших мимо корабля:

Один из операторов сообщил центру управления: "Теперь у нас есть несколько очень ярких частиц или фрагментов, проплывающих мимо во время маневрирования".

Другой добавил, что за иллюминатором это выглядит как "четвертое июля" (День Независимости США) из-за большого количества ярких объектов.



Над горизонтом лунной поверхности наблюдаются неидентифицированные явления / Фото NASA



Две зоны с неизвестными объектами / Фото NASA



Участки, представляющие интерес во время экспедиции 1969 года, на которых видны неизвестные явления / Фото NASA



Неизвестная точка на снимке, сделанном во время высадки на Луну / Фото NASA

Современные свидетельства

Современные отчеты также вызывают немало вопросов:

Один из документов описывает показания пилота дрона, который в сентябре 2023 года видел "линейный объект" с настолько ярким светом, что внутри него можно было различить отдельные полосы. Объект оставался видимым в течение 5 – 10 секунд, после чего свет погас, а сам объект исчез.

Другой военный рапорт описывает наблюдение за несколькими яркими объектами, быстро двигавшимися с запада на северо-восток. Один из них удалось сопровождать с помощью бортовой прицельной станции около 20 секунд, прежде чем он мгновенно погас.



Инфракрасное фото неизвестных объектов над западной частью США, сделано в сентябре прошлого года / Фото U.S. Department of War



Невыясненный воздушный объект, о котором сообщили американские военные в мае 2022 года / Фото U.S. Department of War

Кроме того, обнародованы данные об активности в западной части США в 2023 году. Семь федеральных офицеров независимо друг от друга сообщили о многочисленных аномалиях, в частности "орбы, выпускающие другие орбы", большую сияющую сферу и полупрозрачный объект, похожий на "прозрачного змея".

Специальные агенты также наблюдали, как оранжевые шары выпускали меньшие красные объекты по меньшей мере пять раз, пишет Daily Mail.

В другом случае военный оператор зафиксировал объект над поверхностью океана, который выполнял резкие повороты на 90 градусов при скорости около 128 километров в час.



Эту иллюстрацию создали на основе свидетельств очевидцев 2023 года / Фото U.S. Department of War

ФБР гордится тем, что стоит бок о бок с президентом Трампом и нашими межведомственными партнерами в этом знаковом релизе записей о UAP,

– похвастался директор ФБР Кэш Пател.

Он отметил, что впервые в истории американский народ имеет свободный доступ к таким файлам. Администратор NASA Джаред Айзекман также поддержал этот шаг, отметив, что работа агентства заключается в использовании научных инструментов для изучения данных: "Мы будем оставаться откровенными относительно того, что мы знаем как правду, и того, что нам еще предстоит понять".



Сообщение о наблюдении НЛО в Японии на видео американских военных 2024 года / Фото U.S. Department of War

Как Дональд Трамп прокомментировал публикацию?

Дональд Трамп сделал публикацию в своей соцсети Truth Social, еще раз напоминая, что это именно он отдал распоряжение обнародовать информацию об НЛО.

БОЖЕ БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!

– прокомментировал президент.

Не забывайте об осторожности и критическом мышлении

В то же время эксперты призывают к осторожности, предупреждая, что видео часто неправильно интерпретируются людьми, не знакомыми с передовыми военными технологиями. Предыдущий отчет Пентагона за 2024 год не нашел подтверждений тому, что правительство США когда-либо сталкивалось с инопланетными технологиями. Многие из таких объектов оказываются дронами, шпионскими зондами Китая, метеорологическими шарами или даже обычными игрушками граждан.

История американских "файлов об НЛО" началась задолго до современных разговоров о UAP – именно так в США теперь официально называют "неидентифицированные аномальные явления". Первый большой всплеск интереса к НЛО произошел в 1947 году после знаменитого случая пилота Кеннета Арнольда, который сообщил о странных объектах над штатом Вашингтон. Именно тогда в американской прессе появился термин "летающие тарелки".

В том же году произошел инцидент в Розвелле, штат Нью-Мексико, который позже превратился в главную конспирологическую историю США об инопланетянах. Сначала военные заявили о падении "летающего диска", но быстро изменили версию на метеозонд. Именно эта путаница заложила основу многолетнего недоверия к правительству, пишет ресурс Origins, принадлежащий Государственному Университету Огайо.

На фоне холодной войны американские власти начали официально исследовать сообщения об НЛО. Сначала существовали проекты Sign и Grudge, а в 1952 году ВВС США создали знаменитый Project Blue Book. Программа работала до 1969 года и расследовала более 12 тысяч сообщений об НЛО.

Примерно 700 случаев так и остались "неидентифицированными". Формально правительство заявило, что никаких доказательств внеземного происхождения объектов не найдено, а сами явления не представляли угрозы национальной безопасности. Но большое количество нераскрытых случаев лишь подогрело интерес общества.

После закрытия Project Blue Book тема НЛО официально почти исчезла из публичного поля. Однако она оставалась чрезвычайно популярной в американской культуре. Фильмы, телесериалы, книги и теории заговора сделали НЛО частью массовой культуры США. Особенно сильное влияние имел сериал "The X-Files" в 1990-х годах, который фактически сформировал современный образ "секретных правительственных архивов о пришельцах".

Новый этап начался в 2017 году после публикации The New York Times о секретной программе Пентагона AATIP – Advanced Aerospace Threat Identification Program. Журналисты сообщили, что Министерство обороны годами изучало странные воздушные объекты и даже собирало видео с военных самолетов. Именно тогда общество впервые увидело знаменитые ролики FLIR1, Gimbal и GoFast, записанные американскими пилотами. Позже Пентагон официально подтвердил подлинность этих видео, пишет UFO Data Live.

Именно после этого тема перестала быть исключительно сферой конспирологов. Об НЛО начали говорить сенаторы, военные, разведка и Конгресс США. В 2021 году Офис директора национальной разведки США опубликовал первый официальный отчет о UAP. В документе анализировали 144 инцидента, и большинство из них не удалось объяснить. Это стало переломным моментом – власти США впервые открыто признали существование неизвестных воздушных явлений, которые не могут быстро идентифицировать.

Переломный момент

В 2022 году Конгресс провел первые за более чем 50 лет открытые слушания об НЛО. Позже Пентагон создал специальный офис по НЛО AARO для сбора и анализа сообщений об аномальных явлениях. К теме начали приобщаться даже ученые. Некоторые исследователи призвали изучать UAP не как "истории об инопланетянах", а как реальные аномальные явления, которые требуют научного анализа.

Отдельную роль в популяризации темы сыграл Дональд Трамп. Еще во время своего первого президентского срока он неоднократно комментировал тему НЛО, хотя и осторожно. В различных интервью Трамп заявлял, что слышал "очень интересные вещи" о Розвелле и НЛО, но не давал конкретики.

Позже, уже в 2020-х годах, он начал активно использовать тему "секретных файлов" в стиле обещаний рассекретить документы об убийстве Кеннеди или дело Эпштейна. В феврале 2026 года Трамп заявил, что поручил начать процесс обнародования правительственных материалов об UFO, UAP и "внеземной жизни". Это вызвало огромный медийный резонанс еще до каких-либо фактических публикаций документов.

Но история раскрытия "файлов об НЛО" в США никогда не была одномоментной. Документы открывали постепенно в течение десятилетий. Часть архивов Project Blue Book передали в Национальный архив США еще давно, а некоторые материалы вообще стали доступными через цифровые библиотеки и Freedom of Information Act – американский закон о свободе информации. Впоследствии ЦРУ, Пентагон и разведка периодически публиковали новые документы или отчеты, пишет UAPedia.

Главная причина популярности темы заключается в сочетании нескольких факторов. Во-первых, правительство США десятилетиями само создавало атмосферу секретности вокруг НЛО. Во-вторых, современные военные технологии позволили фиксировать аномальные объекты на радарах, тепловизорах и других сенсорах. В-третьих, интернет и соцсети сделали любые утечки информации глобальной сенсацией. А после того, как о UAP начали официально говорить Конгресс и Пентагон, тема окончательно перешла из маргинальной культуры в сферу политики, нацбезопасности и науки.