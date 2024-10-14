Чому є сенс перейти з Windows 11 на Windows 10

Попри те, що Microsoft позиціонує Windows 11 як майбутнє персональних комп'ютерів, не всі задоволені оновленням. Після кількох місяців використання останньої версії ОС багато хто приймає рішення повернутися до Windows 1. Вас може здивувати те, наскільки краще вона відповідає сучасним користувацьким потребам.

Хоча Windows 11 може похизуватися кількома новими функціями, певні проблеми з продуктивністю та дизайном зробили Windows 10 набагато практичнішим вибором. Ось чому Техно 24 рекомендує подумати про повернення до старої операційної системи.

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Windows 11 стала повільнішою у повсякденному використанні

Перше, що ви помітите після оновлення до Windows 11, – це зниження загальної швидкості роботи системи. Хоча важкі завдання та продуктивність програм не постраждали, прості дії, такі як відкриття програм, навігація у Провіднику файлів або навіть клацання правою кнопкою миші для виклику контекстного меню, займають більше часу, ніж очікується.

Ця затримка, хоч і незначна, з часом стала розчаровувати, особливо з огляду на те, що я щойно перейшов з Windows 10 на цьому ж обладнанні, яка виконувала ці завдання набагато швидше.

Навіть на SSD-накопичувачі такі завдання, як навігація по папках, у Windows 11 виконувалися повільніше, ніж у Windows 10. Анімація, хоч і плавна, але відчувається невиправдано повільною. Наприклад, перемикання між робочими столами, яке було швидким у Windows 10, тепер має невелику затримку в Windows 11, що посилює загальне відчуття повільності.

Надто складне контекстне меню

Одним з найбільших розчарувань у Windows 11 є надто спрощене контекстне меню, і що парадоксально, від цього воно стало складнішим. Хоча Microsoft явно віддавала перевагу естетиці, вона пожертвувала функціональністю.

Базові дії, такі як вирізання, копіювання та вставка, були замінені іконками, які не є інтуїтивно зрозумілими. Більше опцій приховано за кнопкою "Показати більше опцій", що зробило рутинні дії більш громіздкими.

Цей додатковий крок для доступу до стандартних функцій є непотрібною перешкодою, особливо в порівнянні з простим контекстним меню в Windows 10, де все було доступно відразу. Для користувачів, які часто покладаються на ці дії, це значне погіршення.

Панель завдань і меню "Пуск" стали менш функціональними

Редизайн панелі завдань у Windows 11, як і у випадку з контекстним меню, переважає з естетичного погляду, але програє у функціональності. Однією з найяскравіших проблем є неможливість переміщення панелі завдань з нижньої частини екрана – функція, яка була доступна в Windows 10, але вилучена в Windows 11.

Крім того, об'єднання налаштувань, таких як Wi-Fi і звук, в одну кнопку додає ще один крок до доступу до них. Замість того, щоб показувати відповідні опції при натисканні на піктограму, Windows 11 відкриває Центр керування діями, що вимагає ще одного натискання, щоб потрапити туди, куди вам потрібно. Ці зміни непотрібні і додають зайву складність до того, що колись було простим завданням.

Меню "Пуск" також виглядає як регрес. Замість того, щоб представляти програми у вигляді простого списку, в тут тепер помітно виділяється розділ "Рекомендовані", який рідко буває корисним. Немає можливості використовувати цей простір для більш практичних цілей, наприклад, закріпити часто використовувані програми або файли. Відсутність можливості налаштування відчувається як втрачений потенціал.

Windows 11 відчувається більш нав'язливою

Мабуть, найбільш неприємним аспектом Windows 11 є те, наскільки нав'язливою вона може бути. Під час встановлення система змушує вас підключитися до Інтернету та створити обліковий запис Microsoft, з обмеженими можливостями обійти ці вимоги. Хоча обхідні шляхи існують, вони тимчасові, і майбутні оновлення можуть їх повністю усунути.

Microsoft також продовжує агресивно просувати свої сторонні застосунки. Реклама Edge та інших сервісів часто з'являється по всій системі, а зміна програм за замовчуванням, таких як веб-браузер, є невиправдано складною.

Замість того, щоб дозволити користувачам вибрати програму за замовчуванням для певної категорії, Windows 11 змушує вас вручну змінювати її для кожного розширення файлу, додаючи ще більше кроків до і без того нудного процесу.

Windows 10 – найкращий варіант на сьогодні

Хоча Windows 11 пропонує нові функції та більш сучасний дизайн, проблеми з продуктивністю та зручністю використання, з якими ви зіткнетеся, роблять Windows 10 більш придатною для щоденних потреб. Перехід на Windows 10 забезпечує більш швидку та функціональну роботу.

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Коли Microsoft припиняє підтримку Windows 10?

Однак перехід на Windows 10 це лише тимчасове рішення. Після жовтня 2025 року Windows 10 більше не отримуватиме офіційної підтримки, а це означає, що врешті-решт вам доведеться повернутися до Windows 11. Залишається надіятися, що до того часу Microsoft вирішить деякі з тих неприємних аспектів, які роблять Windows 11 незручною та менш функціональною.