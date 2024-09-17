Деякі функції Microsoft Phone Link можуть значно підвищити продуктивність при спільному використанні телефону Android і ПК з Windows. Ось дев'ять маловідомих трюків від Техно 24, які демонструють, наскільки потужною може бути ця інтеграція.

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Видалення фотографій безпосередньо з ПК

Однією з найбільш корисних функцій Phone Link є можливість видаляти фотографії, що зберігаються на вашому Android-пристрої, безпосередньо з вашого ПК. Phone Link дозволяє отримати доступ до зображень у папках "Камера" та "Знімки екрана" вашого телефону.

Це чудовий інструмент для швидкого очищення вашої галереї. Щоб скористатися цією функцією, просто перейдіть на вкладку "Фотографії" в Phone Link і видаліть фотографії кількома кліками.

Керування функцією "Не турбувати" з комп'ютера

Якщо вас постійно переривають телефонні сповіщення, Phone Link дозволяє активувати режим "Не турбувати" (DND) безпосередньо з вашого ПК. Ця функція може вимкнути дзвінки та сповіщення без необхідності фізичного доступу до телефону.



Перевести смартфон в режим тиші можна прямо з ПК / Скриншот 24 Каналу

Ви також можете налаштувати звукові профілі – перемикатися між загальним, беззвучним і вібраційним режимами – лише кількома клацаннями миші.

Пошук телефону в кімнаті

Запрацюватися і забути де ви поклали телефон це дуже поширений досвід. Якщо ви маєте звичку під'єднувати смартфон до ПК під час роботи, то Phone Link легко допоможе вам відшукати пристрій.



Якщо смартфон приєднаний до Phone Link, його можна швидко знайти / Скриншот 24 Каналу

Програма дозволяє увімкнути звук на смартфоні дистанційно і це допоможе вам знайти його. Ця функція змушує ваш телефон вібрувати та відтворювати гучне сповіщення протягом 20 секунд, що полегшує пошук.

Приховування вмісту смартфона під час трансляції на ПК

Віддзеркалення екрана телефону на комп'ютер дуже зручна функція, однак ви можете захотіти, щоб вміст на пристрої був недоступним для інших осіб, які можуть перебувати поруч з ним.

Phone Link пропонує можливість приховати екран телефону під час підключення. Ця функція вимикає екран телефону, захищаючи вашу конфіденційність і водночас зберігаючи функцію віддзеркалення.

Копіювання тексту з фотографій

Phone Link оснащений функцією оптичного розпізнавання символів (OCR), що дозволяє користувачам копіювати текст із зображень, збережених на телефоні.

Це дуже зручно коли ви працюєте з документами вміст яких потрібно перенести з паперу на ПК. Для цього вам достатньо попередньо сфотографувати документи з якими ви працюватимете, та підключити смартфон до Phone Link.



Наразі Phone Link копіює текст лише англійською / Скриншот 24 Канал

Далі вже з ПК ви зможете взаємодіяти з цими фотографіями копіюючи текст безпосередньо в буфер обміну вашого ПК, що полегшить передачу важливої інформації.

Вибір джерела звуку для програм

Використовуючи Phone Link для доступу до програм Android на ПК, ви можете керувати відтворенням звуку через ПК або телефон. Ця функція особливо корисна, якщо ваша аудіосистема підключена лише до одного пристрою, і дає змогу гнучкіше налаштувати прослуховування мультимедійних файлів або дзвінків.

Миттєве підключення до точки доступу

Phone Link також пропонує функцію миттєвого підключення до точки доступу, яка дозволяє автоматично підключати ваш ПК до Wi-Fi вашого телефону.

Важливо! Наразі ця функція доступна лише для пристроїв Samsung, що працюють під управлінням OneUI 4.1.1 або новішої версії, але вона усуває необхідність вручну вмикати режим точки доступу щоразу, коли комп'ютеру потрібне підключення до Інтернету.

Безперешкодний обмін файлами між комп'ютером і телефоном

Це одна з базових функції Microsoft Phone Link, однак вона є дуже корисною, адже усуває необхідність використання додаткових застосунків чи кабелів для передачі даних.

Ви можете надсилати файли між телефоном і ПК в обох напрямках. На комп'ютері просто клацніть на файл правою кнопкою миші і виберіть опцію "Зв'язати з телефоном", щоб відправити його на свій Android-пристрій.

Аналогічно, файлами з телефону можна поділитися з комп'ютером за допомогою програми "Зв'язок з Windows".



Файли з телефону можна швидко надіслати на ПК / Скриншот 24 Канал

Копіювання та вставка між пристроями

Для користувачів Samsung і Surface Duo Phone Link також підтримує копіювання та вставку між пристроями. Ця функція дозволяє копіювати текст або зображення на телефоні та вставляти їх безпосередньо в програми на ПК або навпаки. Вона ідеально підходить для тих, хто жонглює роботою між двома пристроями.

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Хоча ці функції роблять Phone Link важливим інструментом для підвищення продуктивності, варто зазначити, що багато з них є ексклюзивними для пристроїв Samsung і Surface Duo. Водночас низка потрібних функцій працює на будь-якому смартфоні під управлінням Android.