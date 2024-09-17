Якщо у вас ноутбук вік якого вже кілька років, поради Техно 24 будуть актуальними для вас. Крім того, у ситуації, коли відключення електроенергії можуть повернутися в будь-який момент, краще, коли ваш ноутбук зможе працювати від батареї довше.

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Налаштуйте режим живлення

Windows 11 пропонує різні режими живлення, які визначають, як ваш пристрій керує ресурсами. Щоб збільшити час роботи від акумулятора, перейдіть у режим "Найкраща енергоефективність" у розділі Налаштування – Живлення та акумулятор – Режим живлення. Цей параметр заощаджує енергію порівняно з режимами "Збалансований" або "Максимальна продуктивність".

Увімкніть режим енергозбереження

Заощадження заряду акумулятора (перейменоване на Енергозбереження у Windows 11 24H2) обмежує фонову активність і зменшує споживання системних ресурсів.

Щоб увімкнути її, натисніть Win + A, (Швидкі налаштування) і клацніть значок Економія заряду акумулятора (іконка листочка). Ви також можете налаштувати автоматичне ввімкнення за допомогою Налаштування – Система – Живлення та акумулятор – Заощадження заряду батареї.

До речі, слід також зменшити яскравість екрана під час роботи Заощадження заряду акумулятора, щоб заощадити ще більше енергії.

Змініть частоту оновлення екрана

Висока частота оновлення споживає більше енергії, що може призвести до швидшого розрядження акумулятора. Щоб зменшити частоту оновлення, перейдіть до Додаткових налаштувань дисплея і виберіть 60 Гц з випадаючого переліку.

Деякі ноутбуки автоматично знижують частоту оновлення під час роботи від акумулятора, але ви можете налаштувати її вручну, якщо потрібно.

Змініть налаштування екрана та режим сну

Заощадити енергію можна також змінивши налаштування екрана та режиму сну. Перейдіть до Налаштування – Система – Живлення та акумулятор – Екран і сплячий режим і встановіть коротші інтервали для вимкнення дисплея або переходу пристрою в сплячий режим, коли він не використовується. Це допоможе запобігти зайвому розряду акумулятора під час періодів бездіяльності.

Вимкніть програми запуску та фонові програми

Програми запуску можуть розряджати акумулятор, працюючи у фоновому режимі одразу після входу в систему. Вимкніть непотрібні програми в Налаштування – Програми – Запуск, вимкнувши перемикач поруч із програмами, які вам не потрібні.

Для програм, які продовжують працювати у фоновому режимі, налаштуйте їхні дозволи за допомогою Живлення та акумулятор – Перегляд детального звіту – Керування фоновою активністю і виберіть "Ніколи" для дозволів на роботу у фоновому режимі.

Переналаштуйте відтворення відео

Відтворення відео можна оптимізувати для економії заряду акумулятора, змінивши параметри в Налаштування – Програми – Відтворення відео. Виберіть "Оптимізувати для економії заряду акумулятора" в опціях "Акумулятор".

Крім того, якщо вам не потрібен режим HDR, вимкніть його для додаткової економії енергії в Система – Дисплей – HDR.

Змініть параметри графіки для програм

Якщо ваш ноутбук має виділений графічний процесор, можна змусити програми використовувати інтегрований чип, щоб заощадити енергію.

Для цього знайдіть Налаштування графіки на панелі завдань і клацніть програму, яку ви хочете змінити. Виберіть Енергозбереження в параметрах, щоб програма працювала на інтегрованому графічному процесорі, а не на енергоємній спеціальній графіці.

Налаштуйте параметри індексації пошуку Windows

Індексація пошуку Windows допомагає швидко знаходити файли, але може розряджати батарею, працюючи у фоновому режимі.

Увімкніть параметр Дотримуватися параметрів енергоспоживання під час індексування у Налаштуваннях пошуку Windows, щоб забезпечити паузи під час індексування, коли ваш ноутбук працює від акумулятора.

Використовуйте режим енергозбереження в браузерах

Веб-браузери є основними споживачами енергії, особливо під час виконання таких завдань, як дослідження, віртуальні зустрічі або редагування документів. Такі браузери, як Microsoft Edge, пропонують функції енергозбереження, такі як "Режим ефективності" та "Сплячі вкладки". Аналогічно, режим енергозбереження Chrome зменшує фонову активність і візуальні ефекти, щоб продовжити час роботи від акумулятора.

Експериментуйте з власним планом енергоспоживання

Для досвідчених користувачів створення власного плану енергоспоживання дозволяє точно налаштувати параметри керування енергоспоживанням вашого ноутбука. У цьому плані ви можете налаштувати потужність процесора, параметри бездротового адаптера тощо відповідно до ваших конкретних потреб.

Хоча для цього потрібно трохи поекспериментувати, користувацький план енергоспоживання допоможе вам вичавити з вашого пристрою максимум часу роботи від акумулятора.

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Покопирсавшись у цих налаштуваннях та змінивши їх так, як зазначено у порадах, ви побачите помітне покращення часу роботи ноутбука від акумулятора. Однак, якщо жодна з цих порад не дала бажаного ефекту, можливо, настав час подумати про заміну акумулятора або повну модернізацію вашого ноутбука.