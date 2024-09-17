Чим швидше ви помітите, що з вашим смартфоном щось не так, тим легшими можуть бути наслідки. Техно 24 підготувало шість важливих ознак, які можуть свідчити про те, що ваш телефон заражений та потребує очищення.

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Незвично високий рівень використання даних

Шкідливе програмне забезпечення часто працює у фоновому режимі, споживаючи дані під час надсилання інформації третім особам або завантаження шкідливих файлів. Зрозуміти, що щось пішло не так можна помітивши нехарактерно високий рівень використання мобільних даних.

Щоб перевірити споживання даних на пристрої Android, перейдіть до Налаштування – З'єднання – Використання даних – Використання мобільних даних .

– – – . Для користувачів iPhone перейдіть до Налаштування – Стільниковий зв'язок – Стільникові дані.

Коли певні програми споживають більше даних, ніж зазвичай, особливо ті, які не повинні цього робити, слід запідозрити, що це може бути пов'язано з активністю вірусу.

Раптова поява спливаючих сповіщень

Рекламне ПЗ, поширений тип шкідливого програмного забезпечення, призначене для отримання доходу шляхом демонстрації користувачу небажаної реклами. Якщо ви починаєте бачити спливаючі вікна в місцях, де вони не повинні з'являтися, наприклад, коли ви не користуєтеся браузером чи застосунком – найімовірніше смартфон заражений шкідливою програмою.

Акумулятор розряджається за ніч без причини

Зазвичай протягом ночі батарея вашого смартфона розряджається несуттєво. Так, деякі програми продовжують працювати у фоні, але у підсумку це не повинно забирати більше ніж кілька відсотків. Якщо ж ви бачите, що ваш смартфон в стані спокою втрачає до половини заряду батареї – справа кепська.

Якщо це сталося раптово, найімовірніше смартфон підхопив шкідливе програмне забезпечення, яке активно працює в фоновому режимі виснажуючи акумулятор смартфона.

Збої в роботі програм і випадкові перезавантаження

Хоча збої в роботі застосунків трапляються час від часу, якщо усі ваші програми почали зависати або вилітати після оновлення – ймовірно причина в зараженні. На додаток до цього може статися так, що ваш смартфон почне випадково перезавантажуватися.

Часті збої в роботі застосунків або несподівані перезавантаження часто пов'язані із зараженням шкідливим програмним забезпеченням.

Телефон перегрівається та гальмує

Інколи не обов'язково, щоб були очевидні проблеми із застосунками. Ваш смартфон після зараження може просто перестати працювати, як раніше. Якщо він почав підгальмовувати, повільно завантажувати застосунки і суттєво перегріватися – це може свідчити про зараження вірусом, або про те, що він суттєво застарів і його час замінити. Однак, якщо ваш смартфон куплений нещодавно, причиною може бути шкідливе програмне забезпечення.

Незнайомі програми встановлюються самостійно

Шкідливе програмне забезпечення може встановлювати програми без вашого дозволу, надаючи їм доступ до конфіденційної інформації. Якщо на вашому пристрої з'явилися незнайомі програми, перевірте їхні дозволи. Ви можете виявити, що вони мають доступ до контактів, сховища і навіть мікрофона. Якщо ви помітили, що дивні програми встановлюються самостійно, необхідно негайно провести розслідування і видалити шкідливі застосунки.

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Якщо ви будете уважними до цих шести ознак, ви зможете виявити шкідливе програмне забезпечення на ранніх стадіях і захистити свій пристрій. Якщо ви помітили будь-який з цих симптомів, скидання до заводських налаштувань може допомогти видалити шкідливе програмне забезпечення повністю і відновити нормальну роботу телефону. Однак перед цим подбайте про бекап особистих даних, щоб не втратити їх.