Чем быстрее вы заметите, что с вашим смартфоном что-то не так, тем легче могут быть последствия. Техно 24 подготовило шесть важных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что ваш телефон заражен и нуждается в очистке.

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Вредоносное программное обеспечение часто работает в фоновом режиме, потребляя данные при отправке информации третьим лицам или загрузки вредоносных файлов. Понять, что что-то пошло не так можно заметив нехарактерно высокий уровень использования мобильных данных.

  • Чтобы проверить потребление данных на устройстве Android, перейдите в НастройкиСоединениеИспользование данныхИспользование мобильных данных.
  • Для пользователей iPhone перейдите к НастройкиСотовая связь сотовой связиСотовые данные.

Когда определенные приложения потребляют больше данных, чем обычно, особенно те, которые не должны этого делать, следует заподозрить, что это может быть связано с активностью вируса.

Рекламное ПО, распространенный тип вредоносного программного обеспечения, предназначенное для получения дохода путем демонстрации пользователю нежелательной рекламы. Если вы начинаете видеть всплывающие окна в местах, где они не должны появляться, например, когда вы не пользуетесь браузером или приложением – вероятнее всего смартфон заражен вредоносной программой.

Обычно в течение ночи батарея вашего смартфона разряжается несущественно. Да, некоторые программы продолжают работать в фоне, но в итоге это не должно забирать больше чем несколько процентов. Если же вы видите, что ваш смартфон в состоянии покоя теряет до половины заряда батареи – дело плохо.

Если это произошло внезапно, вероятнее всего смартфон подхватил вредоносное программное обеспечение, которое активно работает в фоновом режиме истощая аккумулятор смартфона.

Хотя сбои в работе приложений случаются время от времени, если все ваши программы начали зависать или вылетать после обновления – вероятно причина в заражении. В дополнение к этому может произойти так, что ваш смартфон начнет случайно перезагружаться.

Частые сбои в работе приложений или неожиданные перезагрузки часто связаны с заражением вредоносным программным обеспечением.

Иногда не обязательно, чтобы были очевидные проблемы с приложениями. Ваш смартфон после заражения может просто перестать работать, как раньше. Если он начал подтормаживать, медленно загружать приложения и существенно перегреваться – это может свидетельствовать о заражении вирусом, или о том, что он существенно устарел и его пора заменить. Однако, если ваш смартфон куплен недавно, причиной может быть вредоносное программное обеспечение.

Вредоносное программное обеспечение может устанавливать программы без вашего разрешения, предоставляя им доступ к конфиденциальной информации. Если на вашем устройстве появились незнакомые программы, проверьте их разрешения. Вы можете обнаружить, что они имеют доступ к контактам, хранилища и даже микрофону. Если вы заметили, что странные программы устанавливаются самостоятельно, необходимо немедленно провести расследование и удалить вредоносные приложения.

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Если вы будете внимательными к этим шести признакам, вы сможете обнаружить вредоносное программное обеспечение на ранних стадиях и защитить свое устройство. Если вы заметили любой из этих симптомов, сброс до заводских настроек может помочь удалить вредоносное программное обеспечение полностью и восстановить нормальную работу телефона. Однако перед этим позаботьтесь о бэкапе личных данных, чтобы не потерять их.