Редакція Техно 24 пропонує детально ознайомитися з усіма особливостями та перевагами обох пристроїв на основі найсвіжішої інформації, щоб зробити зважений вибір.

Читайте на сайті Якщо плануєте купувати iPhone: ось чому краще зачекати на iPhone 16

Дизайн і довговічність

Очікується, що iPhone 16 Pro Max матиме титанову рамку, що продовжує фокус Apple на довговічних, але преміальних матеріалах. На противагу цьому, Google використовує алюміній для Pixel 9 Pro XL, хоча компанія стверджує, що цьогорічна модель вдвічі міцніша за свою попередницю.

Обидва телефони схожі за розміром: Pixel трохи більший – 162,8 мм у висоту порівняно з 159,9 мм iPhone. Обидва пристрої мають плоскі рамки та закруглені краї, але модулі камер та вирізи дисплеїв відрізняють їх один від одного.

Новий дизайн Pixel від Google дуже нагадує попередні iPhone від Apple, тому їх важко відрізнити, на перший погляд. Однак Apple може ще більше зменшити рамки iPhone 16.

Дисплей і технологія відбитків пальців

Pixel 9 Pro XL може похизуватися 6,8-дюймовим дисплеєм з піковою яскравістю 3000 ніт, що трохи збільшує очікування від iPhone 16 Pro Max, про дисплей якого наразі багато деталей не відомо. Однак обидва телефони пропонують змінну частоту оновлення до 120 Гц, але скло Apple Ceramic Shield гарантовано забезпечить перевагу у стійкості до подряпин.

Google інтегрував у свій дисплей швидший ультразвуковий датчик відбитків пальців, що на 50% краще, ніж у попередніх моделях. Apple, однак, залишатиметься зі своєю перевіреною технологією FaceID, надаючи перевагу розпізнаванню обличчя перед технологією відбитків пальців.

Продуктивність і можливості штучного інтелекту

В основі iPhone 16 Pro Max лежить потужний чипсет Apple A18 Pro, створений за 3-нм техпроцесом, з акцентом на ШІ на пристрої. Google відповідає своїм чипсетом Tensor G4, спеціально розробленим для роботи зі штучним інтелектом. Хоча бенчмарк-тести часто віддають перевагу процесорам Apple, реальні застосунки, особливо ті, що пов'язані зі штучним інтелектом, часто скорочують цей розрив, тож тут слід дочекатися релізу iPhone 16, щоб протестувати все на практиці.

Apple, як завжди, робить акцент на конфіденційності та безпеці при обробці ШІ, покладаючись на свою приватну хмару для більш складних завдань. Google, з іншого боку, робить ставку на свій Gemini AI, який тепер обробляє мультимодальні дані – текст, зображення та аудіо, пропонуючи такі функції, як "Додати мене" для групових фотографій.

Обидва пристрої розширюють можливості штучного інтелекту, але перевага Apple в обробці даних на пристрої може дати їй також перевагу на ринках, де цінується конфіденційність.

Камери

Системи камер – це те, де iPhone 16 Pro Max і Pixel 9 Pro XL, ймовірно, виділяються найбільше. Apple модернізує свій надширококутний об'єктив до 48 Мп, що є помітним покращенням, в той час, як Pixel 9 Pro Xl від Google зберіг свій 48 Мп. Обидва телефони оснащені 5-кратними телеоб'єктивами, але роздільна здатність Google 48 Мп може запропонувати чудові збільшені знімки.

Особливістю Pixel 9 Pro XL є його нова 42-мегапіксельна селфі-камера, яка значно випереджає 12-мегапіксельну фронтальну камеру iPhone. Це вдосконалення може зробити Pixel основним пристроєм для любителів селфі.

Однак, за чутками, підтримка запису відео у форматі 3K зі швидкістю 120 кадрів на секунду та поява ємнісної кнопки зйомки можуть зробити новий iPhone найкращим вибором для відеографів.

Час роботи акумулятора та зарядка

Очікується, що час автономної роботи обох пристроїв буде високим: Pixel 9 Pro XL оснащений акумулятором ємністю 5060 мАг і може похизуватися на 20% більшою автономністю, ніж його попередник. Хоча iPhone 16 Pro Max, як очікується, матиме трохи меншу батарею, енергоефективний чип A18 Pro від Apple може збалансувати шальки терезів.

Швидкість заряджання залишається скромною з обох сторін, причому Google заявляє про заряд на 1-70% за 30 хвилин, що трохи швидше, ніж у Apple. Однак iPhone зберігає перевагу завдяки технології MagSafe, якої не вистачає Pixel 9 Pro XL від Google.

Підтримка програмного забезпечення та екосистема

І Apple, і Google розширюють підтримку свого програмного забезпечення: Google обіцяє 7 років оновлень для Pixel 9 Pro XL, а Apple, ймовірно, запропонує аналогічну довгострокову підтримку для iPhone 16 Pro Max. Однак вибір між екосистемами iOS та Android, ймовірно, впливатиме на споживчі вподобання більше, ніж технічні характеристики.

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Висновок

Оскільки iPhone 16 Pro Max і Google Pixel 9 Pro XL визначатимуть ринок смартфонів у 2024-25 роках, споживачам доведеться зважити свої уподобання щодо дизайну, якості камери, можливостей штучного інтелекту та сумісності з екосистемами.

Незалежно від того, чи це відшліфована екосистема Apple, чи нові можливості Google та їх інновації у сфері штучного інтелекту, обидва пристрої пропонують вражаючі оновлення, які виділяють їх на флагманській арені, а вибір, як завжди лише за користувачем.