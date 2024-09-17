Если у вас ноутбук возраст которого уже несколько лет, советы Техно 24 будут актуальными для вас. Кроме того, в ситуации, когда отключения электроэнергии могут вернуться в любой момент, лучше, когда ваш ноутбук сможет работать от батареи дольше.

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Настройте режим питания

Windows 11 предлагает различные режимы питания, которые определяют, как ваше устройство управляет ресурсами. Чтобы увеличить время работы от аккумулятора, перейдите в режим "Лучшая энергоэффективность" в разделе Настройки – Питание и аккумулятор – Режим питания. Этот параметр экономит энергию по сравнению с режимами "Сбалансированный" или "Максимальная производительность".

Включите режим энергосбережения

Режим энергосбережения (переименованный в Энергосбережение в Windows 11 24H2) ограничивает фоновую активность и снижает потребление системных ресурсов.

Чтобы включить ее, нажмите Win + A, (Быстрые настройки) и щелкните значок Экономия заряда аккумулятора (иконка листочка). Вы также можете настроить автоматическое включение с помощью Настройки – Система – Питание и аккумулятор – Экономия заряда батареи.

Кстати, следует также уменьшить яркость экрана во время работы Экономия заряда аккумулятора, чтобы сэкономить еще больше энергии.

Измените частоту обновления экрана

Высокая частота обновления потребляет больше энергии, что может привести к более быстрой разрядке аккумулятора. Чтобы уменьшить частоту обновления, перейдите к Дополнительные настройки дисплея и выберите 60 Гц из выпадающего списка.

Некоторые ноутбуки автоматически снижают частоту обновления во время работы от батареи, но вы можете настроить ее вручную, если нужно.

Измените настройки экрана и режим сна

Сэкономить энергию можно также изменив настройки экрана и режима сна. Перейдите к Настройки – Система – Питание и аккумулятор – Экран и спящий режим и установите более короткие интервалы для выключения дисплея или перехода устройства в спящий режим, когда оно не используется. Это поможет предотвратить излишний разряд аккумулятора во время периодов бездействия.

Отключите программы запуска и фоновые приложения

Программы запуска могут разряжать аккумулятор, работая в фоновом режиме сразу после входа в систему. Отключите ненужные приложения в Настройки – Приложения – Запуск, выключив переключатель рядом с программами, которые вам не нужны.

Для программ, которые продолжают работать в фоновом режиме, настройте их разрешения с помощью Питание и аккумулятор – Просмотр подробного отчета – Управление фоновой активностью и выберите "Никогда" для разрешений на работу в фоновом режиме.

Перенастройте воспроизведение видео

Воспроизведение видео можно оптимизировать для экономии заряда аккумулятора, изменив параметры в Настройки – Приложения – Воспроизведение видео. Выберите "Оптимизировать для экономии заряда аккумулятора" в опциях "Аккумулятор".

Кроме того, если вам не нужен режим HDR, выключите его для дополнительной экономии энергии в Система – Дисплей – HDR.

Измените параметры графики для приложений

Если ваш ноутбук имеет выделенный графический процессор, можно заставить приложения использовать интегрированный чип, чтобы сэкономить энергию.

Для этого найдите Настройки графики на панели задач и щелкните приложение, которое вы хотите изменить. Выберите Энергосбережение в параметрах, чтобы программа работала на интегрированном графическом процессоре, а не на энергоемкой специальной графике.

Настройте параметры индексации поиска Windows

Индексация поиска Windows помогает быстро находить файлы, но может разряжать батарею, работая в фоновом режиме.

Включите параметр Соблюдать параметры энергопотребления во время индексирования у Настройках поиска Windows, чтобы обеспечить паузы во время индексирования, когда ваш ноутбук работает от батареи.

Используйте режим энергосбережения в браузерах

Веб-браузеры являются основными потребителями энергии, особенно во время выполнения таких задач, как исследования, виртуальные встречи или редактирование документов. Такие браузеры, как Microsoft Edge, предлагают функции энергосбережения, такие как "Режим эффективности" и ""Спящие вкладки". Аналогично, режим энергосбережения Chrome уменьшает фоновую активность и визуальные эффекты, чтобы продлить время работы от аккумулятора.

Экспериментируйте с собственным планом энергопотребления

Для опытных пользователей создание собственного плана энергопотребления позволяет точно настроить параметры управления энергопотреблением вашего ноутбука. В этом плане вы можете настроить мощность процессора, параметры беспроводного адаптера и т. Д. В соответствии с вашими конкретными потребностями.

Хотя для этого нужно немного поэкспериментировать, пользовательский план энергопотребления поможет вам выжать из вашего устройства максимум времени работы от аккумулятора.

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Покопавшись в этих настройках и изменив их так, как указано в советах, вы увидите заметное улучшение времени работы ноутбука от аккумулятора. Однако, если ни один из этих советов не дал желаемого эффекта, возможно, пришло время подумать о замене аккумулятора или полной модернизации вашего ноутбука.