Осіннє переведення годинника: чи потрібно це робити самостійно, коли та як

Потреба в переведенні годинників роками дошкуляла багатьом українцям, але зовсім скоро ми зробимо це востаннє. Верховна Рада ухвалила закон про скасування переходу, а тому вже через кілька днів країна перейде на зимовий час і продовжить у ньому перебувати й надалі. У цьому матеріалі говоримо про те, чи потрібно переводити годинники на ваших пристроях вручну.

Чи потрібне втручання користувача

У більшості випадків сучасні смартфони, планшети та комп'ютери виконують зміну часу автоматично, пише 24 Канал. Їхні системи синхронізуються з мережею та враховують перехід на літній чи зимовий час навіть без підключення до інтернету. Однак варто перевірити, чи активовані потрібні налаштування для автоматичного переведення.

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Щоб переконатися, що ваш пристрій переведе годинник самостійно, зробіть кілька простих дій.

Android:

Відкрийте Налаштування.

Перейдіть до розділу дати та часу. Він може бути у головному меню або в розділі "Додаткові налаштування". Можна скористатися пошуком, ввівши слово "Час" або "Дата".

Увімкніть опції "Використовувати час мережі" та "Автоматичний часовий пояс".

Якщо інтернет недоступний, можна визначити часовий пояс за GPS або обрати його вручну.

iOS:

Перейдіть до Параметрів – Загальні – Дата і час.

Активуйте опцію "Задавати автоматично".

Зверніть увагу, що iPhone отримує правильний час через стільникову мережу й оновлює час для часового поясу, у якому ви перебуваєте. Деякі мережі не підтримують мережевий час, тому в певних країнах або регіонах iPhone не може автоматично визначити місцевий час.

Windows:

Клацніть правою кнопкою миші на годиннику на панелі завдань та оберіть "Настроїти дату й час". Перейдіть на вкладку "Дата й час".

Увімкніть "Установлювати час автоматично" та "Часовий пояс автоматично".

Зверніть увагу, що це актуально лише для комп'ютерів, які підключені до інтернету. Якщо це не так, тоді навпаки зніміть ці два параметри й встановіть нижче свій часовий пояс. Система автоматично проведе переведення годинника, оскільки в її коді записано, які країни переводять годинники, а які ні.

MacOS (актуально для Sequoia):

Важливо: не змінюйте час вручну, якщо активовано автоматичне переведення, адже це може спричинити некоректне відображення часу.

Дата і час на комп'ютерах Mac також можуть визначатися автоматично за допомогою мережевого сервера часу.

На комп’ютері Mac виберіть меню Apple – Системні параметри, потім клацніть "Загальні" на бічній панелі, клацніть пункт "Дата й час" праворуч (імовірно, потрібно буде прокрутити вниз).

Увімкніть функцію "Автоматичне вказання дати та часу", клацніть "Установити", потім введіть сервер мережевого часу для свого регіону.

Увімкніть функцію "Автоматично змінювати часовий пояс залежно від поточного розташування".

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Коли потрібне ручне втручання

Старі кнопкові телефони часто не підтримують автоматичне переведення часу, тож у таких випадках його потрібно змінювати самостійно. Для цього:

Зайдіть у налаштування телефону.

Відкрийте меню дати та часу.

Встановіть новий час і збережіть зміни.

На жаль, у цьому випадку якоїсь уніфікації немає, оскільки кожен виробник таких телефонів має для них власну операційну систему. Але логіка налаштувань у них приблизно однакова, а потрібні вам параметри не ховаються глибоко в меню

Коли Україна перейде на зимовий час

27 жовтня о 04:00 годинники потрібно перевести на 1 годину назад. Таким чином четверта година зміниться на третю.

З цього моменту Україна перебуватиме в часовому поясі UTC+2.