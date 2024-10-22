Нужно ли вмешательство пользователя

В большинстве случаев современные смартфоны, планшеты и компьютеры выполняют смену времени автоматически, пишет 24 Канал. Их системы синхронизируются с сетью и учитывают переход на летнее или зимнее время даже без подключения к интернету. Однако стоит проверить, активированы ли нужные настройки для автоматического перевода.

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Чтобы убедиться, что ваше устройство переведет часы самостоятельно, сделайте несколько простых действий.

Android:

Откройте Настройки.

Перейдите в раздел даты и времени. Он может быть в главном меню или в разделе "Дополнительные настройки". Можно воспользоваться поиском, введя слово "Время" или "Дата".

Включите опции "Использовать время сети" и "Автоматический часовой пояс".

Если интернет недоступен, можно определить часовой пояс по GPS или выбрать его вручную.

iOS:

Перейдите в Параметры – Общие – Дата и время.

Активируйте опцию "Задавать автоматически".

Обратите внимание, что iPhone получает правильное время через сотовую сеть и обновляет время для часового пояса, в котором вы находитесь. Некоторые сети не поддерживают сетевое время, поэтому в определенных странах или регионах iPhone не может автоматически определить местное время.

Windows:

Щелкните правой кнопкой мыши на часах на панели задач и выберите "Настроить дату и время". Перейдите на вкладку "Дата и время".

Включите "Устанавливать время автоматически" и "Часовой пояс автоматически".

Обратите внимание, что это актуально только для компьютеров, которые подключены к интернету. Если это не так, тогда наоборот снимите эти два параметра и установите ниже свой часовой пояс. Система автоматически проведет перевод часов, поскольку в ее коде записано, какие страны переводят часы, а какие нет.

Важно: не меняйте время вручную, если активирован автоматический перевод, ведь это может привести к некорректному отображению времени.

MacOS (актуально для Sequoia):

Дата и время на компьютерах Mac также могут определяться автоматически с помощью сетевого сервера времени.

На компьютере Mac выберите меню Apple – Системные параметры, затем щелкните "Общие" на боковой панели, щелкните пункт "Дата и время" справа (вероятно, нужно будет прокрутить вниз).

Включите функцию "Автоматическое указание даты и времени", щелкните "Установить", затем введите сервер сетевого времени для своего региона.

Включите функцию "Автоматически менять часовой пояс в зависимости от текущего местоположения".

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Когда требуется ручное вмешательство

Старые кнопочные телефоны часто не поддерживают автоматический перевод времени, поэтому в таких случаях его нужно менять самостоятельно. Для этого нужно сделать это:

Зайдите в настройки телефона.

Откройте меню даты и времени.

Установите новое время и сохраните изменения.

К сожалению, в этом случае какой-то унификации нет, поскольку каждый производитель таких телефонов имеет для них собственную операционную систему. Но логика настроек у них примерно одинаковая, а нужные вам параметры не прячутся глубоко в меню

Когда Украина перейдет на зимнее время

27 октября в 04:00 часы нужно перевести на 1 час назад. Таким образом четвертый час сменится на третий.

С этого момента Украина будет находиться в часовом поясе UTC+2.