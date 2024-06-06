Старі ядерні об'єкти у США перетворять на сонячні електростанції для живлення тисяч будинків
Джерело:Electrek
Міністерство енергетики США збирається перепрофілювати об'єкти, які раніше використовувались у програмі створення ядерної зброї, на сонячні електростанції. Відомство веде переговори з двома розробниками, щоб розпочати будівництво на площі 2305 квадратних кілометрів, де вироблятимуть 400 мегаватів сонячної енергії.
Це будуть перші проєкти в рамках енергетичної ініціативи, що стартувала в липні 2023 року. За даними міністерства, заявленої потужності буде достатньо для забезпечення електроенергією 70 000 будинків.
Дивіться також Китай запустив найбільшу в світі сонячну електростанцію
Деталі
Міністерство енергетики США веде переговори з компаніями NorthRenew Energy Partners і Spitfire про будівництво сонячних електростанцій на території Національної лабораторії Айдахо.
- Очікується, що компанія NorthRenew Energy з міста Бекет, штат Массачусетс, побудує сонячну електростанцію потужністю 300 МВт і сховище для акумуляторів приблизно на 2 000 акрах землі.
- Компанія Spitfire встановить сонячну електростанцію потужністю 100 МВт зі сховищем акумуляторів на 500 акрах землі.
Жодних термінів запуску цих об'єктів поки не визначили.
Ми очищаємо землі, які колись використовувались у наших програмах ядерного стримування, і впроваджуємо рішення в галузі чистої енергетики, необхідні для порятунку планети і зміцнення нашої енергетичної незалежності,
– каже глава Міністерства енергетики США Дженніфер Ґранхолм.
Наступними кроками в рамках ініціативи стануть запити на отримання дозволу для будівництва на чотирьох додаткових об'єктах: Хенфордському майданчику у Вашингтоні, заводі з ізоляції відходів у Нью-Мексико, об'єкті національної безпеки в Неваді та об'єкті "Саванна Рівер" у Південній Кароліні. Скільки енергії могли б генерувати ці електростанції, поки не кажуть.
Нагадаємо, Китай запустив найбільшу в світі сонячну електростанцію в пустелі на північному заході Сіньцзяну. Електростанція може генерувати 5 гігаватів потужності та виробляти 6,09 мільярда кіловат-годин електроенергії щорічно. Китай планує встановити 455 гігаватів вітрових і сонячних електростанцій по всій країні для модернізації своєї галузі енергетики й часткового відходу від використання викопного палива.Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!