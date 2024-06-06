Це будуть перші проєкти в рамках енергетичної ініціативи, що стартувала в липні 2023 року. За даними міністерства, заявленої потужності буде достатньо для забезпечення електроенергією 70 000 будинків.

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Міністерство енергетики США веде переговори з компаніями NorthRenew Energy Partners і Spitfire про будівництво сонячних електростанцій на території Національної лабораторії Айдахо.

Очікується, що компанія NorthRenew Energy з міста Бекет, штат Массачусетс, побудує сонячну електростанцію потужністю 300 МВт і сховище для акумуляторів приблизно на 2 000 акрах землі.

Компанія Spitfire встановить сонячну електростанцію потужністю 100 МВт зі сховищем акумуляторів на 500 акрах землі.

Жодних термінів запуску цих об'єктів поки не визначили.

Ми очищаємо землі, які колись використовувались у наших програмах ядерного стримування, і впроваджуємо рішення в галузі чистої енергетики, необхідні для порятунку планети і зміцнення нашої енергетичної незалежності,

– каже глава Міністерства енергетики США Дженніфер Ґранхолм.

Наступними кроками в рамках ініціативи стануть запити на отримання дозволу для будівництва на чотирьох додаткових об'єктах: Хенфордському майданчику у Вашингтоні, заводі з ізоляції відходів у Нью-Мексико, об'єкті національної безпеки в Неваді та об'єкті "Саванна Рівер" у Південній Кароліні. Скільки енергії могли б генерувати ці електростанції, поки не кажуть.

Нагадаємо, Китай запустив найбільшу в світі сонячну електростанцію в пустелі на північному заході Сіньцзяну. Електростанція може генерувати 5 гігаватів потужності та виробляти 6,09 мільярда кіловат-годин електроенергії щорічно. Китай планує встановити 455 гігаватів вітрових і сонячних електростанцій по всій країні для модернізації своєї галузі енергетики й часткового відходу від використання викопного палива.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!