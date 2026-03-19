Під поверхнею Марса знайшли стародавню річкову систему

Марсохід Perseverance за допомогою радара RIMFAX дослідив надра кратера Єзеро на небачену раніше глибину. Отримані дані вказують на існування розгалуженої річкової системи, яка була похована під шарами породи протягом мільярдів років. Відкриття свідчить про те, що рідка вода перебувала на поверхні Червоної планети значно довше, ніж вважалося до цього моменту.

Які секрети приховує підземна дельта Марса?

Протягом багатьох років досліджень стало очевидним, що Марс не завжди був посушливою і вкритою іржавим пилом планетою. Численні докази – від висічених водою ландшафтів до специфічних мінералів – підтверджують, що колись тут була велика кількість рідкої води, пише колектив авторів у журналі Science Advances.

Марсохід Perseverance, який вже п'ять років досліджує кратер Єзеро, виявив, що річкові структури на цій ділянці не є лише поверхневими. Використовуючи прилад Radar Imager for Mars Subsurface Experiment (RIMFAX), вчені змогли зазирнути вглиб кратера на відстань понад 35 метрів, що приблизно в 1,75 раза глибше, ніж під час попередніх досліджень інших геологічних об'єктів.

Під час 78 переміщень марсохода між вереснем 2023 року та лютим 2024 року було зібрано дані на шляху довжиною близько 6,1 кілометра. Радарне сканування виявило складну систему шарів, які на Землі зазвичай утворюються під час осідання осадів у широких басейнах, коли туди впадають річки.

Дослідники ідентифікували структури каналів, поховані валуни та специфічні дельтові відкладення. Загальна товщина цього підземного об'єкта, відомого як блок Margin, оцінюється у 85 – 90 метрів, пише ScienceAlert. Це є результатом кількох епізодів накопичення осадів, між якими відбувалися періоди ерозії.



Композиція даних георадара та цифрової моделі рельєфу. Блакитні лінії позначають місця, де підземні об’єкти збігаються з поверхнею / Фото NASA/JPL/UCLA/UiO/ETH Zurich

Блок Margin особливо цікавий для науки, оскільки він багатий на карбонати магнію та олівін. Раніше вчені висували різні гіпотези щодо його походження: від берегових озерних відкладень до продуктів вулканічної активності або випадання попелу. Проте дані RIMFAX вказують саме на осадове походження, подібне до дельти типу Гілберта.

Однорідність структури на великій відстані та наявність характерних річкових особливостей роблять гіпотезу про вулканічне походження малоймовірною, оскільки виверження зазвичай створюють більш неоднорідні за щільністю шари.

Що це нам дає?

Це відкриття має критичне значення для розуміння того, наскільки довго Марс міг бути придатним для виникнення життя. Відома раніше дельта, яку видно з орбіти, утворилася приблизно 3,7 мільярда років тому. Проте прихована під нею структура почала формуватися значно раніше – від 4,2 до 3,7 мільярда років тому, у так званий Нойський період.

Це суттєво розширює часове вікно, протягом якого на планеті існувала стабільна водна система. За словами провідної авторки дослідження Емілі Кардареллі з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, радар виявив значно масштабнішу річкову систему, ніж ту, що спостерігали з космосу, що вказує на довший період існування придатних для життя умов.

Внутрішні структури дрібного масштабу могли зберегти мінеральний склад та геохімічні особливості давніх подій, пов'язаних з водою. Такі умови на Землі сприяють мікробній диверсифікації та розвитку специфічних екологічних ніш.

Хоча вчені не заявляють про виявлення позаземного життя, знайдені сигнатури в гірських породах дають вагомі підстави для подальших пошуків. Дослідження цього регіону, особливо в районі вхідного каналу Неретва Валліс, де були помічені переконливі ознаки минулого життя, залишається пріоритетом для майбутніх місій.