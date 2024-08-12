Персеїди 2024: останній шанс побачити метеорний потік

Щорічний метеорний потік Персеїди, відомий своїм видовищним зорепадом, досяг піку в ніч на 12 серпня і триватиме до світанку 13 серпня 2024 року. Цього року подія обіцяє гарні умови для спостереження протягом кількох днів по обидва боки від півкулі.

Чого очікувати

Метеорний потік Персеїди можна спостерігати щороку з середини липня до кінця серпня. Попри те, що зараз Місяць освітлений на 50%, найкращий час для спостереження – після опівночі до світанку, зазначає Техно 24.

А тим часом Земля переживає чергову магнітну бурю

Для тих, хто не зможе спостерігати особисто, астрофізик Джанлука Масі з проєкту "Віртуальний телескоп" проведе безкоштовну пряму трансляцію метеорного потоку Персеїд. Трансляція розпочнеться о 04:30 за Києвом 13 серпня, якщо дозволять погодні умови.

Метеоритний потік Персеїди 2024 онлайн: дивіться трансляцію

Походження Персеїд

Метеорний потік Персеїд спричинений проходженням Землі крізь уламки, залишені кометою Свіфта-Туттля, яка востаннє проходила близько до Землі у 1992 році.

Пік зорепаду припадає на 11-13 серпня, коли Земля проходить через найщільнішу частину уламків.

Під час піку можна спостерігати до 100 метеорів на годину, а в роки без значного місячного світла ця швидкість може бути ще вищою.

Типовий метеороїд Персеїд рухається зі швидкістю 214 365 км/год після входу в атмосферу Землі, де він стає метеором.

Ці метеори, зазвичай розміром з піщинку, нагріваються до понад 1650 за Цельсієм, коли проносяться по небу. Більшість з них стають видимими на відстані близько 97 кілометрів від землі.

Комета Свіфта-Туттля

Відкрита незалежно один від одного Льюїсом Свіфтом і Горацієм Таттлом у 1862 році, комета Свіфта-Туттла востаннє пролітала повз Землю в 1992 році і наступного разу пройде повз неї у 2126 році. Хоча спочатку існували побоювання щодо можливого зіткнення, подальші розрахунки показали, що комета не становитиме загрози.

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Найближче зближення у 3044 році відбудеться на відстані близько мільйона кілометрів від Землі, що є безпечною відстанню з астрономічного погляду.