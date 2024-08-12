Чого очікувати

Метеорний потік Персеїди можна спостерігати щороку з середини липня до кінця серпня. Попри те, що зараз Місяць освітлений на 50%, найкращий час для спостереження – після опівночі до світанку, зазначає Техно 24.

А тим часом Земля переживає чергову магнітну бурю

Для тих, хто не зможе спостерігати особисто, астрофізик Джанлука Масі з проєкту "Віртуальний телескоп" проведе безкоштовну пряму трансляцію метеорного потоку Персеїд. Трансляція розпочнеться о 04:30 за Києвом 13 серпня, якщо дозволять погодні умови.

Метеоритний потік Персеїди 2024 онлайн: дивіться трансляцію

Походження Персеїд

Метеорний потік Персеїд спричинений проходженням Землі крізь уламки, залишені кометою Свіфта-Туттля, яка востаннє проходила близько до Землі у 1992 році.

Пік зорепаду припадає на 11-13 серпня, коли Земля проходить через найщільнішу частину уламків.

Під час піку можна спостерігати до 100 метеорів на годину, а в роки без значного місячного світла ця швидкість може бути ще вищою.

Типовий метеороїд Персеїд рухається зі швидкістю 214 365 км/год після входу в атмосферу Землі, де він стає метеором.

Ці метеори, зазвичай розміром з піщинку, нагріваються до понад 1650 за Цельсієм, коли проносяться по небу. Більшість з них стають видимими на відстані близько 97 кілометрів від землі.

Комета Свіфта-Туттля

Відкрита незалежно один від одного Льюїсом Свіфтом і Горацієм Таттлом у 1862 році, комета Свіфта-Туттла востаннє пролітала повз Землю в 1992 році і наступного разу пройде повз неї у 2126 році. Хоча спочатку існували побоювання щодо можливого зіткнення, подальші розрахунки показали, що комета не становитиме загрози.

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Найближче зближення у 3044 році відбудеться на відстані близько мільйона кілометрів від Землі, що є безпечною відстанню з астрономічного погляду.