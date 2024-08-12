Магнітні бурі

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Їх викликає надходженням в околиці Землі високошвидкісних потоків сонячного вітру (здебільшого протонів та електронів) і пов'язаної з ними ударної хвилі.

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Такі події можуть бути різної сили й ранжуються від G1 до G5. Ця шкала оцінює інтенсивність збурень від найслабших до екстремальних, коли може порушуватися робота електроніки, супутників, зв'язку та навіть зникати електричний струм через збої в електромережах. Але найпоширенішим наслідком таких явищ є, звісно ж, полярні сяйва, які виникають, коли сонячні частинки входять в атмосферу та взаємодіють з газами, викликаючи світіння різних кольорів.

Наскільки сильна магнітна буря 12 серпня

З 4 по 7 ранку вчені фіксували помірну магнітну бурю на рівні G2.

Близько 8 ранку збурення різко зросли до G3, тобто сильної магнітної бурі.

Після 10 ранку показники знову повернулися до G2.

На момент написання цього матеріалу, об 11:17, знову фіксується G3 – сильна геомагнітна буря.

Згідно з короткостроковим прогнозом, показники надалі вирівнюватимуться, а буря слабшатиме. Судячи з прогнозів Kp-індексу, нинішні геомагнітні збурення не повинні вийти на поріг G3.



Показники магнітометра в Кіруні, Швеція, показують пік геомагнітної активності близько 5 ранку за UTC (у Києві – 8 ранку) та подальше зниження активності до жовтої зони / Скриншот 24 Каналу/SpaceWeather

Поточні дані свідчать про те, що найближчим часом є середня ймовірність появи полярного сяйва у високих широтах, до яких Україна не належить. Імовірність пояси сяйв у наших середніх широтах оцінюється вченими як "незначна".



Ця схема показує регіони планети, де можливі полярні сяйва / Фото SpaceWeather