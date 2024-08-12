Магнитные бури

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток. Их вызывает поступлением в окрестности Земли высокоскоростных потоков солнечного ветра (в основном протонов и электронов) и связанной с ними ударной волны.

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Такие события могут быть разной силы и ранжируются от G1 до G5. Эта шкала оценивает интенсивность возмущений от самых слабых до экстремальных, когда может нарушаться работа электроники, спутников, связи и даже исчезать электрический ток из-за сбоев в электросетях. Но самым распространенным следствием таких явлений является, конечно же, полярные сияния, которые возникают, когда солнечные частицы входят в атмосферу и взаимодействуют с газами, вызывая свечение разных цветов.

Насколько сильная магнитная буря 12 августа

С 4 по 7 утра ученые фиксировали умеренную магнитную бурю на уровне G2.

Около 8 утра возмущения резко возросли до G3, то есть сильной магнитной бури.



После 10 утра показатели снова вернулись к G2.

На момент написания этого материала, в 11:17, снова фиксируется G3 – сильная геомагнитная буря.

Согласно краткосрочному прогнозу, показатели в дальнейшем будут выравниваться, а буря будет ослабевать. Судя по прогнозам Kp-индекса, нынешние геомагнитные возмущения не должны выйти на порог G3.



Показатели магнитометра в Кируне, Швеция, показывают пик геомагнитной активности около 5 утра по UTC (в Киеве – 8 утра) и дальнейшее снижение активности до желтой зоны / Скриншот 24 Канала/SpaceWeather

Текущие данные свидетельствуют, что в ближайшее время есть средняя вероятность появления полярного сияния в высоких широтах, к которым Украина не относится. Вероятность пояса сияний в наших средних широтах оценивается учеными как "незначительная".



Эта схема показывает регионы планеты, где возможны полярные сияния / Фото SpaceWeather