Коротко про сонячні спалахи, корональні викиди маси та магніті бурі

Сонячний спалах – це величезний вибух на нашій зорі, який може відбутися в будь-який момент у тих місцях, це магнітні поля розриваються. Як правило такі спалахи спостерігаються в областях сонячних плям – зонах, де температура нижча (через що вони здаються чорними відносно іншої поверхні), а магнітні поля нестабільні. Іноді такі спалахи призводять до викиду сонячної матерії в космос.

Корональний викид маси (КВМ) – це процес, при якому Сонце вивільняє величезну кількість плазми, яка за площею може в десятки разів перевищувати розміри Землі. Ця плазма, а також радіація та електромагнітне випромінювання з шаленою швидкістю несуться крізь простір. Іноді трапляється так, що на шляху такого викиду трапляється планета – наприклад, Земля.

Магнітна буря – це явище, яке виникає, коли викид сонячної матерії зіштовхується з магнітним полем Землі. Вони починають реагувати, провокуючи збурення й впливаючи на земну електроніку, супутники, а також провокуючи полярні сяйва. Зазвичай вони спостерігаються далеко на півночі, але залежно від сили викиду, можуть простягатися далі на південь.

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Прогнозування

На жаль, ми ще недостатньо добре вивчили Сонце, а також не маємо достатньо розвинених технологій, щоб робити точні прогнози щодо сонячної активності. Вчені роблять приблизні передбачення на основі даних про минулі роки, а також останню активність.

Передбачити сонячні спалахи найважче, адже Сонце може видавати їх у будь-який момент. Чи закінчиться спалах викидом – ще одна загадка, на яку вчені не мають відповіді. Процес вибуху може тривати до кількох годин, а наші спостереження можуть лише фіксувати все постфактум.

Олії у вогонь підливає той факт, що зараз Сонце знаходиться на піку своєї активності в рамках 11-річного циклу, а тому його поведінка ще більш непередбачувана, ніж зазвичай. Якщо вченим важно щось передбачати навіть коли Сонце спокійне, то зайве говорити про те, наскільки складно щось визначити зараз. Наприклад, найсильніший в історії сонячний викид, відомий як Подія Керрінгтона, стався, коли Сонце було на мінімумі своєї активності.

Прогнозувати магнітні бурі найлегше, але лише в короткостроковій перспективі. Річ у тім, що викид сонячної маси подорожує від Сонця до Землі від 1 до 5 днів (хоча найсильніші можуть досягати навіть за кілька годин). Якщо вченим вдається зафіксувати напрям і швидкість викиду, вони можуть розрахувати, чи зіткнеться він із Землею та якими будуть приблизні наслідки. Відповідно, якщо на Сонці не було КВМ, або він був спрямований в інший бік, то ми можемо впевнено стверджувати, що магнітної бурі не буде.

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Чого чекати у серпні

Початок місяця був для Сонця неспокійним: вчені фіксували високу активність. Учора, 5 серпня сталося два спалахи класу X, найсильнішого з можливих . Відбулися вони на краю сонячного диска (зараз плями 3767, яка спродукувала спалах, уже не видно з нашого положення), тож найімовірніше, Землю не зачеплять .

. Відбулися вони на краю сонячного диска (зараз плями 3767, яка спродукувала спалах, уже не видно з нашого положення), тож . Після цього спостерігали ще три спалахи класу M, середнього. Інші спалахи були невеликими, тож їх можна не брати до уваги.

Лише за вчора нарахували 22 викиди корональної маси . На жаль, вчені не вказують, куди вони були спрямовані.

. На жаль, вчені не вказують, куди вони були спрямовані. Зараз на Сонці налічується 8 груп плям. Три з них зараз спрямовані прямо на Землю. Ще одна, найбільша, протягом наступного тижня повернеться разом із Сонцем і буде "дивитися" на нас. Тож варто очікувати, що ці плями викидатимуть плазму в наш бік, провокуючи магнітні бурі. Назвати конкретні дати зараз, на жаль, майже неможливо.



Останній знімок сонячних плям / Фото SpaceWeatherLive