Майбутній конкурент Tesla: у мережі з'явилися перші фото електромобіля Xiaomi

З'явилася нова інформація про електромобілі Xiaomi. Прототип під кодовою назвою Modena помітили на вулицях. Відомо, що автівка планує бути потужнішою, більшою і навіть дещо дешевшою ніж мегапопулярна Tesla Model 3.

Що відомо про технічні особливості електромобіля

Також стало відомо, що компанія розглядає випуск двох варіантів – один коштуватиме від 38 000 доларів до 43 600 доларів, а другий – від 51 600 доларів. Більш доступний електромобіль імовірно отримає стандартні літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори BYD для роботи з напругою 400 В. Також він отримає численні сенсори, розроблені спільно з німецькою компанією Continental, включно з камерами і радарами, що працюють у mmWave-діапазоні - ті самі, що застосовує китайський кросовер преміум-рівня Li Auto One.

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Дорожчий варіант буде побудований на 800-вольтовій архітектурі і використовуватиме акумулятори CATL Qilin Battery, які можна зарядити з 0 до 80% всього за 15 хвилин. Новинка отримає процесор Orin X компанії NVIDIA, а також лідар. Система працюватиме на алгоритмах, розроблених Xiaomi. Обидві версії отримають "розумні кабіни" на чипсетах Qualcomm 8295, які вперше будуть застосовуватися в поточному році в моделі Jidu ROBO-01.



Xiaomi Modena – майбутній конкурент Tesla Model 3 / Фото CNevPost

Відомо, що другий, дорожчий електромобіль, під кодовою назвою Le Mans, має дебютувати 2025 року і отримає три електродвигуни з керуючим ПЗ, розробленим самою Xiaomi. Утім, загалом машина буде побудована на тій самій платформі, що й перша.



Електромобіль помітили на вулицях Китаю / Фото CNevPost

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Xiaomi виходить на ринок електрокарів

У березні 2021 року Xiaomi анонсувала вихід на ринок електромобілів та інвестиції в галузь 1,5 мільярда доларів, а також намір витратити протягом 10 років ще 10 мільярдів доларів. Компанія уклала контракт з Керувальним комітетом Пекінської зони економічного й технічного розвитку в листопаді 2021 року, що стосується спорудження заводу в районі Ічжуан, здатного випускати до 300 тисяч машин на рік, а також будівництва штаб-квартири відповідного підрозділу Xiaomi та площ, на яких фахівці займуться розробленнями нових машин. Завод будуватимуть у два етапи, масове виробництво має розпочатися 2024 року.