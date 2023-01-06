Назва для автомобіля утворена від слова feel – відчувати. Для того, щоб "відчути" все, що відбувається на дорозі та в салоні, в розпорядженні автомобіля буде цілих 45 різних датчиків. А для комунікації з людьми передбачена довга світлодіодна смужка між фарами. "Спілкуватися" вона буде за допомогою світла.

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Що відомо

Багато чого ще невідомо, але генеральний директор нового бренду Ясухіде Мізуно каже, що автомобіль буде використовувати досвід Sony в області штучного інтелекту, розваг, віртуальної та доповненої реальностей, щоб представити унікальний результат.

Серед заявлених датчиків будуть камери, радар, ультразвук і лідар. Їх розкидають по всій зовнішній поверхні автомобіля, що покращить здатність виявляти об'єкти й рухатися автономно.

Представлений на сцені прототип мало нагадував концепт, уперше показаний компанією Sony на виставці CES три роки тому. Натомість це був хетчбек зі світловою смугою попереду, закритою решіткою радіатора та чорним глянцевим дахом. Деякі оглядачі відзначали, що прототип Afeela виглядав як суміш Porsche 911 і Lucid Air.



Презентація автомобіля Afeela / Фото Autoevolution

Цікаво, що попри таку велику кількість сенсорів і камер, поки що заявлено лише другий рівень автономності, але з планами переходу до третього рівня. Компанія не поспішає з гучними заявами щодо автопілота, як це робить Tesla.



Зовнішні датчики автомобіля Afeela / Фото Autoevolution



Інтер'єр автомобіля / Фото Autoevolution

Honda у цьому партнерстві відповідає за автомобільну складову, а Sony – за розважальну. Розумні технології авто спиратимуться на можливості чипів Qualcomm Snapdragon, а графічний інтерфейс користувача буде реалізовано на базі Unreal Engine від Epic Games.

Ціна нового електромобіля буде такою, щоб конкурувати з іншими автовиробниками преміумкласу, такими як Mercedes-Benz, BMW, Volvo й Audi. Sony хоче, що її програмне забезпечення пропонувало послуги підписки, тому власникам транспортних засобів, ймовірно, доведеться платити щомісячну плату, щоб отримати доступ до певних функцій.

Електромобіль Afeela / Фото The Verge

Перший Afeela збиратимуть у США, на підприємстві Honda в Огайо. Попередні замовлення почнуть приймати у 2025 році, а реальні продажі запустять у 2026 році.