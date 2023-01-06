Название для автомобиля образовано от слова feel – чувствовать. Для того чтобы "почувствовать" все, что происходит на дороге и в салоне, в распоряжении автомобиля будет целых 45 различных датчиков. А для коммуникации с людьми предусмотрена длинная светодиодная полоска между фарами. "Общаться" он будет с помощью света.

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Что известно

Многое еще неизвестно, но генеральный директор нового бренда Ясухиде Мизуно говорит, что автомобиль будет использовать опыт Sony в области искусственного интеллекта, развлечений, виртуальной и дополненной реальностей, чтобы представить уникальный результат.

Среди заявленных датчиков будут камеры, радар, ультразвук и лидар. Их разбросают по всей наружной поверхности автомобиля, что улучшит способность обнаруживать объекты и двигаться автономно.

Представленный на сцене прототип мало напоминал концепт, впервые показанный компанией Sony на выставке CES три года назад. Это был хэтчбек со световой полосой впереди, закрытой решеткой радиатора и черной глянцевой крышей. Некоторые обозреватели отмечали, что прототип Afeela выглядел как смесь Porsche 911 и Lucid Air.



Презентация автомобиля Afeela / Фото Autoevolution

Интересно, что, несмотря на такое большое количество сенсоров и камер, пока заявлен только второй уровень автономности, но с планами перехода к третьему уровню. Компания не спешит с громкими заявлениями по автопилоту, как это делает Tesla.



Внешние датчики автомобиля Afeela / Фото Autoevolution



Интерьер автомобиля / Фото Autoevolution

Honda в этом партнерстве отвечает за автомобильную составляющую, а Sony – за развлекательную. Умные технологии авто будут опираться на возможности чипов Qualcomm Snapdragon, а графический пользовательский интерфейс будет реализован на базе Unreal Engine от Epic Games.

Цена нового электромобиля будет таковой, чтобы конкурировать с другими автопроизводителями премиум-класса, такими как Mercedes-Benz, BMW, Volvo и Audi. Sony хочет, что ее программное обеспечение предлагало услуги подписки, поэтому владельцам транспортных средств, вероятно, придется платить ежемесячную плату, чтобы получить доступ к определенным функциям.

Электромобиль Afeela / Фото The Verge

Первый Afeela будут собирать в США, на предприятии Honda в Огайо. Предварительные заказы начнут принимать в 2025 году, а реальные продажи запустят в 2026 году.