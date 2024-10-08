У NASA показали прототип пасажирського місяцехода, який возитиме людей на Місяці

Востаннє хтось їздив на Місяці у далекому 1972 році, коли астронавти "Аполлона-17" здійснили останній політ. Зараз NASA планує повернення на супутник, яке включатиме використання абсолютно нового місяцехода. Перший його прототип щойно почали випробовувати.

Що відомо

NASA попросило три компанії подати свої проєкти місяцеходів на конкурс, щоб порівняти різні форми й концепції транспортника, а потім вибрати найкращий, який полетить у космос. Багатоколісний апарат, який офіційно називається Lunar Terrain Vehicle, виготовлений однією з цих компаній – Intuitive Machines, Lunar Outpost або Venturi Astrolab, – але NASA не вказало, якою саме.

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Це перший апарат, який почали тестувати, але він насправді ніколи не досягне поверхні Місяця. Замість цього він буде використаний для тестування технологій, які ляжуть в основу фінальної версії машини. Тобто це ранній прототип, тож за кілька наступних років, якщо оберуть саме цю концепцію, він може сильно змінитися.

Хороша новина в тому, що прототип робочий, може їздити і вже возить людей.



Прототип місяцехода / Фото Білл Стафорд



Прототип місяцехода / Фото Білл Стафорд

Lunar Terrain Vehicle має дещо дивний вигляд. Він схожий на щось середнє між маленьким трактором і машиною для гольфу. Його громіздкий вигляд зумовлений суворими вимогами NASA. Сьогодні агентству потрібно, щоб у ньому було достатньо місця для двох астронавтів та їхніх скафандрів, а також міцна конструкція, здатна з легкістю пересуватися місячним ландшафтом, не перекидаючись через низьку гравітацію.

Він має по 4 колеса спереду й позаду, відкриту кабіну й трохи дротів, які стирчать назовні. Ми також бачимо досить широку конструкцію, яка, ймовірно, потрібна для додаткової стійкості. Транспортом можна керувати дистанційно, щоб викликати його за потреби.



Прототип місяцехода / Фото Білл Стафорд

Наземний випробувальний модуль допоможе командам NASA на Землі протестувати й зрозуміти всі аспекти роботи марсоходів на поверхні Місяця напередодні місій "Артеміда",

– каже Джефф Сомерс, інженерний керівник наземного випробувального модуля.

Вельми цікаво, скільки важить ця машина, й у скільки обійдеться її запуск у космос.