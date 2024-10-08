Що відомо

NASA попросило три компанії подати свої проєкти місяцеходів на конкурс, щоб порівняти різні форми й концепції транспортника, а потім вибрати найкращий, який полетить у космос. Багатоколісний апарат, який офіційно називається Lunar Terrain Vehicle, виготовлений однією з цих компаній – Intuitive Machines, Lunar Outpost або Venturi Astrolab, – але NASA не вказало, якою саме.

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Це перший апарат, який почали тестувати, але він насправді ніколи не досягне поверхні Місяця. Замість цього він буде використаний для тестування технологій, які ляжуть в основу фінальної версії машини. Тобто це ранній прототип, тож за кілька наступних років, якщо оберуть саме цю концепцію, він може сильно змінитися.

Хороша новина в тому, що прототип робочий, може їздити і вже возить людей.



Прототип місяцехода / Фото Білл Стафорд



Прототип місяцехода / Фото Білл Стафорд

Lunar Terrain Vehicle має дещо дивний вигляд. Він схожий на щось середнє між маленьким трактором і машиною для гольфу. Його громіздкий вигляд зумовлений суворими вимогами NASA. Сьогодні агентству потрібно, щоб у ньому було достатньо місця для двох астронавтів та їхніх скафандрів, а також міцна конструкція, здатна з легкістю пересуватися місячним ландшафтом, не перекидаючись через низьку гравітацію.

Він має по 4 колеса спереду й позаду, відкриту кабіну й трохи дротів, які стирчать назовні. Ми також бачимо досить широку конструкцію, яка, ймовірно, потрібна для додаткової стійкості. Транспортом можна керувати дистанційно, щоб викликати його за потреби.



Прототип місяцехода / Фото Білл Стафорд

Наземний випробувальний модуль допоможе командам NASA на Землі протестувати й зрозуміти всі аспекти роботи марсоходів на поверхні Місяця напередодні місій "Артеміда",

– каже Джефф Сомерс, інженерний керівник наземного випробувального модуля.

Вельми цікаво, скільки важить ця машина, й у скільки обійдеться її запуск у космос.