Что известно

NASA попросило три компании подать свои проекты луноходов на конкурс, чтобы сравнить различные формы и концепции транспортника, а затем выбрать лучший, который полетит в космос. Многоколесный аппарат, который официально называется Lunar Terrain Vehicle, изготовлен одной из этих компаний – Intuitive Machines, Lunar Outpost или Venturi Astrolab, – но NASA не указало, какой именно.

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Это первый аппарат, который начали тестировать, но он на самом деле никогда не достигнет поверхности Луны. Вместо этого он будет использован для тестирования технологий, которые лягут в основу финальной версии машины. То есть это ранний прототип, поэтому за несколько следующих лет, если выберут именно эту концепцию, он может сильно измениться.

Хорошая новость в том, что прототип рабочий, может ездить и уже возит людей.



Прототип лунохода / Фото Билл Стафорд



Прототип лунохода / Фото Билл Стафорд

Lunar Terrain Vehicle имеет несколько странный вид. Он похож на нечто среднее между маленьким трактором и машиной для гольфа. Его громоздкий вид обусловлен строгими требованиями NASA. Сегодня агентству нужно, чтобы в нем было достаточно места для двух астронавтов и их скафандров, а также прочная конструкция, способная с легкостью передвигаться по лунному ландшафту, не опрокидываясь из-за низкой гравитации.

Он имеет по 4 колеса спереди и сзади, открытую кабину и немного проводов, которые торчат наружу. Мы также видим довольно широкую конструкцию, которая, вероятно, нужна для дополнительной устойчивости. Транспортом можно управлять дистанционно, чтобы вызвать его при необходимости.



Прототип лунохода / Фото Билл Стафорд

Наземный испытательный модуль поможет командам NASA на Земле протестировать и понять все аспекты работы марсоходов на поверхности Луны накануне миссий "Артемида",

– говорит Джефф Сомерс, инженерный руководитель наземного испытательного модуля.

Весьма интересно, сколько весит эта машина, и во сколько обойдется ее запуск в космос.