Увечері 6 та 7 жовтня 2025 року українці зможуть спостерігати першу суперповню цього року. Наш супутник наблизиться до Землі на одну з найменших відстаней, завдяки чому його диск на небі виглядатиме помітно більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Це видовищне астрономічне явище стане чудовою нагодою для вечірніх прогулянок і фотографій.

Жовтневий повний Місяць стане першою з трьох суперповень 2025 року. Він зійде 7 жовтня о 06:48 за київським часом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC Weather.

Чим особливий цей супермісяць і як його спостерігати?

Протягом року Місяць обертається навколо Землі по еліптичній орбіті, тому відстань до нього постійно змінюється. Момент, коли Місяць знаходиться найближче до Землі, називається перигеєм, а найдальше — апогеєм.

Супермісяцем називають повню, яка збігається в часі з проходженням перигею або відбувається дуже близько до нього.

Перша суперповня 2025 року відбудеться саме в жовтні. Хоча пік повної фази припадає на 7 жовтня о 06:48 за київським часом, для спостережень найкраще підійдуть два вечори: 6 та 7 жовтня. Саме ввечері, коли Місяць тільки з'являється над горизонтом, він виглядає найбільш вражаюче.

Який вплив матиме суперповня на людей?

За спостереженнями науковців, суперповня може впливати на сприйняття. Коли Місяць низько над горизонтом, він здається більшим і має тепліший відтінок — через те, що його світло проходить довший шлях крізь атмосферу Землі. Це природне явище, яке додає суперповні особливої видовищності.

Після жовтневої повні на нас чекають ще дві — у листопаді та грудні. Але саме ця стане найяскравішою та найбільш вражаючою за весь рік.

Коли спостерігати наступні супермісяці?

Як повідомляє Space.com, цього року українці зможуть спостерігати три супермісяці. Після жовтневого, наступні очікуються: 5 листопада 2025 року. 4 грудня 2025 року. Таким чином, осінь і початок зими 2025 року будуть багатими на видовищні місячні ночі.Поради для спостерігачів в Україні. Щоб отримати максимум задоволення від спостереження за супермісяцем, не потрібне спеціальне обладнання. Достатньо дотримуватися кількох простих порад: Оберіть правильний час. Найкращий час для спостережень — одразу після заходу Сонця, коли Місяць починає підніматися над східним горизонтом.

У Києві 6 жовтня схід Місяця очікується о 17:55, а 7 жовтня — о 18:20. Знайдіть відкриту місцевість. Ідеальним місцем буде поле, берег річки або пагорб з відкритим видом на схід. Чим менше перешкод на горизонті, тим кращим буде видовище.

Як фотографувати суперповню?

Виїжджайте за місто. Вогні великих міст створюють світлове забруднення, яке робить нічне небо менш контрастним. Навіть невелика відстань від міста дозволить побачити Місяць набагато яскравішим. Використовуйте бінокль. Хоча супермісяць чудово видно неозброєним оком, звичайний театральний або туристичний бінокль дозволить розгледіти на його поверхні моря, кратери та інші деталі рельєфу. Спробуйте зробити фото. Для фотографування найкраще використовувати камеру з ручними налаштуваннями та штатив. Спробуйте включити в кадр елементи пейзажу, щоб підкреслити масштаб Місяця. Спостереження за супермісяцем — це чудова нагода відволіктися від буденних справ і насолодитися красою нічного неба, доступною кожному.

