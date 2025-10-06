Вечером 6 и 7 октября 2025 года украинцы смогут наблюдать первое суперполнолуние этого года. Наш спутник приблизится к Земле на одно из самых маленьких расстояний, благодаря чему его диск на небе будет выглядеть заметно больше и ярче, чем обычно. Это зрелищное астрономическое явление станет отличным поводом для вечерних прогулок и фотографий.

Октябрьское полнолуние Луна станет первым из трех суперлуний 2025 года. Оно взойдет 7 октября о 06:48 по киевскому времени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC Weather.

Чем особенное это суперлуние и как его наблюдать?

В течение года Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, поэтому расстояние до нее постоянно меняется. Момент, когда Луна находится ближе всего к Земле, называется перигеем, а дальше всего - апогеем.

Суперлуние называют полнолуние, которое совпадает во времени с прохождением перигея или происходит очень близко к нему.

Первое суперлуние 2025 года состоится именно в октябре. Хотя пик полной фазы приходится на 7 октября в 06:48 по киевскому времени, для наблюдений лучше всего подойдут два вечера: 6 и 7 октября. Именно вечером, когда Луна только появляется над горизонтом, она выглядит наиболее впечатляюще.

Какое влияние окажет суперполнолуние на людей?

По наблюдениям ученых, суперполнолуние может влиять на восприятие. Когда Луна низко над горизонтом, она кажется больше и имеет более теплый оттенок - из-за того, что ее свет проходит более длинный путь сквозь атмосферу Земли. Это природное явление, которое добавляет суперполнолунию особой зрелищности.

После октябрьского полнолуния нас ждут еще два - в ноябре и декабре. Но именно это станет самым ярким и наиболее впечатляющим за весь год.

Когда наблюдать следующие суперлуния?

Как сообщает Space.com, в этом году украинцы смогут наблюдать три суперлуния. После октябрьского, следующие ожидаются: 5 ноября 2025 года. 4 декабря 2025 года. Таким образом, осень и начало зимы 2025 года будут богатыми на зрелищные лунные ночи.Советы для наблюдателей в Украине. Чтобы получить максимум удовольствия от наблюдения за суперлуной, не требуется специальное оборудование. Достаточно придерживаться нескольких простых советов: Выберите правильное время. Лучшее время для наблюдений - сразу после захода Солнца, когда Луна начинает подниматься над восточным горизонтом.

В Киеве 6 октября восход Луны ожидается в 17:55, а 7 октября - в 18:20. Найдите открытую местность. Идеальным местом будет поле, берег реки или холм с открытым видом на восток. Чем меньше препятствий на горизонте, тем лучше будет зрелище.

Как фотографировать суперполнолуние?

Выезжайте за город. Огни больших городов создают световое загрязнение, которое делает ночное небо менее контрастным. Даже небольшое расстояние от города позволит увидеть Луну намного ярче. Используйте бинокль. Хотя суперлуна прекрасно видна невооруженным глазом, обычный театральный или туристический бинокль позволит разглядеть на ее поверхности моря, кратеры и другие детали рельефа. Попробуйте сделать фото. Для фотографирования лучше всего использовать камеру с ручными настройками и штатив. Попробуйте включить в кадр элементы пейзажа, чтобы подчеркнуть масштаб Луны. Наблюдение за суперлуной - это прекрасная возможность отвлечься от будничных дел и насладиться красотой ночного неба, доступной каждому.

