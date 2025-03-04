Blue Origin запустить свою першу виключно жіночу експедицію в космос: серед екіпажу відомі імена

Цього року в космос вирушить перший повністю жіночий екіпаж за останні 60 років. Це стане можливим завдяки ракеті New Shepard компанії Blue Origin. Це багаторазова туристична ракета для суборбітальних польотів, котра являє собою пілотовану капсулу, що стартує вертикально за допомогою одноступеневого носія, а потім приземляється за допомогою парашутів.

Екіпаж знаменитостей

Місію NS-31 очолює Лорен Санчес – партнерка мільярдера Джеффа Безоса, якому належить компанія Blue Origin і сама ракета New Shepard. Санчес зібрала поважну команду знаменитостей, науковиць та журналісток, які приєднаються до неї на борту. Зокрема, серед пасажирів буде співачка Кеті Перрі, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення Blue Origin.

Дивіться також Приватний апарат Blue Ghost успішно здійснив посадку на Місяці

Кеті має честь бути частиною першого повністю жіночого екіпажу Blue Origin і сподівається, що подорож надихне її доньку та інших на те, щоб тягнутися до зірок, в прямому і переносному сенсі,

– йдеться в заяві компанії.

Санчес і Перрі відправляться в суборбітальний космічний політ з майданчика Blue Origin в Західному Техасі разом з генеральною директоркою STEMBoard і колишньою вченою NASA Айшею Боу, кінопродюсеркою Керіан Флінн, співведучою CBS Mornings Гейл Кінг і вченою в галузі біоастронавтики Амандою Нгуєн.



Екіпаж місії, котра полетить на ракеті New Shepard / Фото Blue Origin

Їхній екіпаж стане першим жіночим космічним екіпажем після того, як у 1963 році Радянський Союз запустив на орбіту космонавтку Валентину Терешкову, яка стала першою жінкою в космосі.

Blue Origin оголосила про нову місію NS-31 через два дні після успішного запуску останнього космічного туристичного польоту NS-30, у якому брали участь шість осіб. Ця місія доставила в космос і назад венчурного капіталіста Лейна Бесса, котрий раніше вже літав з Blue Origin, іспанського телеведучого Хесуса Кальєху, підприємицю та вчену Елейн Чіа Хайд, репродуктивного ендокринолога Річарда Скотта, партнера хедж-фонду Тушара Шаха і ще одну людину, чиє ім'я не називають.

Ракета New Shepard може піднятися вище лінії Кармана, тобто більш ніж на 100 кілометрів угору, що вважається за межею космосу. Її місії короткі, лише близько 11 хвилин. Вони дозволяють пасажирам відчути близько 4 хвилин невагомості та побачити Землю з космосу через великі ілюмінатори. На борту ракет немає пілотів, вони літають автономно.