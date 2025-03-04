Экипаж знаменитостей

Миссию NS-31 возглавляет Лорен Санчес – партнерша миллиардера Джеффа Безоса, которому принадлежит компания Blue Origin и сама ракета New Shepard. Санчес собрала уважаемую команду знаменитостей, ученых и журналисток, которые присоединятся к ней на борту. В частности, среди пассажиров будет певица Кэти Перри, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление Blue Origin.

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Кэти имеет честь быть частью первого полностью женского экипажа Blue Origin и надеется, что путешествие вдохновит ее дочь и других на то, чтобы тянуться к звездам, в прямом и переносном смысле,

– говорится в заявлении компании.

Санчес и Перри отправятся в суборбитальный космический полет с площадки Blue Origin в Западном Техасе вместе с генеральным директором STEMBoard и бывшей ученой NASA Айшей Боу, кинопродюсером Кэриан Флинн, соведущей CBS Mornings Гейл Кинг и ученой в области биоастронавтики Амандой Нгуен.



Экипаж миссии, которая полетит на ракете New Shepard / Фото Blue Origin

Их экипаж станет первым женским космическим экипажем после того, как в 1963 году Советский Союз запустил на орбиту космонавтку Валентину Терешкову, которая стала первой женщиной в космосе.

Blue Origin объявила о новой миссии NS-31 через два дня после успешного запуска последнего космического туристического полета NS-30, в котором участвовали шесть человек. Эта миссия доставила в космос и обратно венчурного капиталиста Лейна Бесса, который ранее уже летал с Blue Origin, испанского телеведущего Хесуса Кальеху, предпринимательницу и ученую Элейн Чиа Хайд, репродуктивного эндокринолога Ричарда Скотта, партнера хедж-фонда Тушара Шаха и еще одного человека, чье имя не называют.

Ракета New Shepard может подняться выше линии Кармана, то есть более чем на 100 километров вверх, что считается за гранью космоса. Ее миссии короткие, всего около 11 минут. Они позволяют пассажирам почувствовать около 4 минут невесомости и увидеть Землю из космоса через большие иллюминаторы. На борту ракет нет пилотов, они летают автономно.