Western Digital представила першу в світі SD-карту на 8 ТБ
Джерело:Western Digital
На конференції Future Memory and Storage компанія Western Digital показала першу на ринку SD-карту SDUC UHS-I ємністю 8 ТБ.
Серед інших новинок – карта пам'яті SanDisk microSDUC UHS-I ємністю 4 ТБ. Слід зазначити, що обидві картки забезпечують швидкість запису до 100 МБ/с, що робить їх ідеальними для використання в смартфонах, ігрових пристроях, дронах, камерах і ноутбуках.
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- На додаток до рекордних SD-карт Western Digital представила настільний накопичувач SanDisk ємністю 16 ТБ, який вдвічі перевищує ємність попереднього найбільшого зовнішнього SSD-накопичувача компанії.
- Також розробляється портативна версія цього накопичувача, яка, як очікується, поповнить лінійку SanDisk Extreme Portable.
Для корпоративних клієнтів Western Digital продемонструвала кілька передових технологій зберігання даних, призначених для задоволення потреб середовищ з великими обсягами даних. До них відносяться:
- BiCS8 Memory: Високошвидкісна пам'ять, призначена для додатків наступного покоління.
- Накопичувачі NVMe PCIe 5.0: Орієнтовані на масовий ринок, особливо в комп'ютерах зі штучним інтелектом.
- Твердотільний накопичувач ємністю 128 ТБ: Цей твердотільний накопичувач із пам'яттю NAND QLC 8-го покоління призначений для систем штучного інтелекту та додатків, що потребують великої ємності для зберігання даних.
- Жорсткий диск ePMR SMR ємністю 32 ТБ: Ще одне рішення для зберігання даних великої ємності, продемонстроване на заході.
- Адаптер RapidFlex: Перетворює сигнали PCIe в Ethernet і може використовуватися в платформі OpenFlex Data24 4200 NVMe-oF.
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Доступність на ринку
Попри те, що ці інновації є знаним прогресом у технологіях зберігання даних, Western Digital ще не оголосила ціни та дати випуску споживчих SSD-карт. Очікується, що ці деталі будуть розкриті в найближчому майбутньому, оскільки компанія продовжує розширювати межі можливостей зберігання даних.