Western Digital представила першу в світі SD-карту на 8 ТБ

На конференції Future Memory and Storage компанія Western Digital показала першу на ринку SD-карту SDUC UHS-I ємністю 8 ТБ.

Серед інших новинок – карта пам'яті SanDisk microSDUC UHS-I ємністю 4 ТБ. Слід зазначити, що обидві картки забезпечують швидкість запису до 100 МБ/с, що робить їх ідеальними для використання в смартфонах, ігрових пристроях, дронах, камерах і ноутбуках.

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На додаток до рекордних SD-карт Western Digital представила настільний накопичувач SanDisk ємністю 16 ТБ, який вдвічі перевищує ємність попереднього найбільшого зовнішнього SSD-накопичувача компанії.

Також розробляється портативна версія цього накопичувача, яка, як очікується, поповнить лінійку SanDisk Extreme Portable.

Для корпоративних клієнтів Western Digital продемонструвала кілька передових технологій зберігання даних, призначених для задоволення потреб середовищ з великими обсягами даних. До них відносяться:

BiCS8 Memory : Високошвидкісна пам'ять, призначена для додатків наступного покоління.

: Високошвидкісна пам'ять, призначена для додатків наступного покоління. Накопичувачі NVMe PCIe 5.0 : Орієнтовані на масовий ринок, особливо в комп'ютерах зі штучним інтелектом.

: Орієнтовані на масовий ринок, особливо в комп'ютерах зі штучним інтелектом. Твердотільний накопичувач ємністю 128 ТБ : Цей твердотільний накопичувач із пам'яттю NAND QLC 8-го покоління призначений для систем штучного інтелекту та додатків, що потребують великої ємності для зберігання даних.

: Цей твердотільний накопичувач із пам'яттю NAND QLC 8-го покоління призначений для систем штучного інтелекту та додатків, що потребують великої ємності для зберігання даних. Жорсткий диск ePMR SMR ємністю 32 ТБ : Ще одне рішення для зберігання даних великої ємності, продемонстроване на заході.

: Ще одне рішення для зберігання даних великої ємності, продемонстроване на заході. Адаптер RapidFlex: Перетворює сигнали PCIe в Ethernet і може використовуватися в платформі OpenFlex Data24 4200 NVMe-oF.

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Доступність на ринку

Попри те, що ці інновації є знаним прогресом у технологіях зберігання даних, Western Digital ще не оголосила ціни та дати випуску споживчих SSD-карт. Очікується, що ці деталі будуть розкриті в найближчому майбутньому, оскільки компанія продовжує розширювати межі можливостей зберігання даних.