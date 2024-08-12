Среди других новинок – карта памяти SanDisk microSDUC UHS-I емкостью 4 ТБ. Следует отметить, что обе карточки обеспечивают скорость записи до 100 МБ/с, что делает их идеальными для использования в смартфонах, игровых устройствах, дронах, камерах и ноутбуках.
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- В дополнение к рекордным SD-картам Western Digital представила настольный накопитель SanDisk емкостью 16 ТБ, который вдвое превышает емкость предыдущего самого большого внешнего SSD-накопителя компании.
- Также разрабатывается портативная версия этого накопителя, которая, как ожидается, пополнит линейку SanDisk Extreme Portable.
Для корпоративных клиентов Western Digital продемонстрировала несколько передовых технологий хранения данных, предназначенных для удовлетворения потребностей сред с большими объемами данных. К ним относятся:
- BiCS8 Memory: Высокоскоростная память, предназначенная для приложений следующего поколения.
- Накопители NVMe PCIe 5.0 : Накопители NVMe PCIe 5.0: Ориентированы на массовый рынок, особенно в компьютерах с искусственным интеллектом.
- Твердотельный накопитель емкостью 128 ТБ: Этот твердотельный накопитель с памятью NAND QLC 8-го поколения предназначен для систем искусственного интеллекта и приложений, требующих большой емкости для хранения данных.
- Жесткий диск ePMR SMR емкостью 32 ТБ : Жесткий диск ePMR SMR емкостью 32 ТБ: Еще одно решение для хранения данных большой емкости, продемонстрировано на мероприятии.
- Адаптер RapidFlex : Адаптер RapidFlex: Преобразует сигналы PCIe в Ethernet и может использоваться в платформе OpenFlex Data24 4200 NVMe-oF.
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Доступность на рынке
Несмотря на то, что эти инновации являются известным прогрессом в технологиях хранения данных, Western Digital еще не объявила цены и даты выпуска потребительских SSD-карт. Ожидается, что эти детали будут раскрыты в ближайшем будущем, поскольку компания продолжает расширять границы возможностей хранения данных.