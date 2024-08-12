Среди других новинок – карта памяти SanDisk microSDUC UHS-I емкостью 4 ТБ. Следует отметить, что обе карточки обеспечивают скорость записи до 100 МБ/с, что делает их идеальными для использования в смартфонах, игровых устройствах, дронах, камерах и ноутбуках.

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В дополнение к рекордным SD-картам Western Digital представила настольный накопитель SanDisk емкостью 16 ТБ, который вдвое превышает емкость предыдущего самого большого внешнего SSD-накопителя компании.

Также разрабатывается портативная версия этого накопителя, которая, как ожидается, пополнит линейку SanDisk Extreme Portable.

Для корпоративных клиентов Western Digital продемонстрировала несколько передовых технологий хранения данных, предназначенных для удовлетворения потребностей сред с большими объемами данных. К ним относятся:

BiCS8 Memory : Высокоскоростная память, предназначенная для приложений следующего поколения.

: Высокоскоростная память, предназначенная для приложений следующего поколения. Накопители NVMe PCIe 5.0 : Накопители NVMe PCIe 5.0 : Ориентированы на массовый рынок, особенно в компьютерах с искусственным интеллектом.

: Ориентированы на массовый рынок, особенно в компьютерах с искусственным интеллектом. Твердотельный накопитель емкостью 128 ТБ : Этот твердотельный накопитель с памятью NAND QLC 8-го поколения предназначен для систем искусственного интеллекта и приложений, требующих большой емкости для хранения данных.

: Этот твердотельный накопитель с памятью NAND QLC 8-го поколения предназначен для систем искусственного интеллекта и приложений, требующих большой емкости для хранения данных. Жесткий диск ePMR SMR емкостью 32 ТБ : Жесткий диск ePMR SMR емкостью 32 ТБ : Еще одно решение для хранения данных большой емкости, продемонстрировано на мероприятии.

: Еще одно решение для хранения данных большой емкости, продемонстрировано на мероприятии. Адаптер RapidFlex : Адаптер RapidFlex: Преобразует сигналы PCIe в Ethernet и может использоваться в платформе OpenFlex Data24 4200 NVMe-oF.

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Доступность на рынке

Несмотря на то, что эти инновации являются известным прогрессом в технологиях хранения данных, Western Digital еще не объявила цены и даты выпуска потребительских SSD-карт. Ожидается, что эти детали будут раскрыты в ближайшем будущем, поскольку компания продолжает расширять границы возможностей хранения данных.