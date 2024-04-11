MEGOGO тепер має персоналізовану стрічку рекомендацій та профілі: як працює нова функція

Український медіасервіс MEGOGO обростає новим функціоналом. Відтепер кожен користувач отримуватиме пропозиції контенту, які враховуватимуть персональні вподобання. Реалізувати це вдалося завдяки розділенню профілів в акаунті, яке дає змогу створювати окремі кабінети для всіх членів родини.

Підписники з України та інших країн світу вже можуть випробувати нові функції у своїх облікових записах. Свіжі можливості сервісу покликані поліпшити користувацький досвід та зробити платформу ще зручнішою.

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Профілі користувача, це окремі сторінки для кожного члена сім'ї, тоді, як акаунт залишається основним методом входу та ідентифікації. Таким чином кожен профіль стає персоналізованим, він містить інтереси власника і може надавати рекомендації на основі контенту, якому віддає перевагу власник профілю.

Понад 60% клієнтів MEGOGO споживають контент у сімейному форматі, що призводить до відчуття неперсоналізованості платформи. Вирішенням став оновлений функціонал, який покращить досвід користування сервісом,

– зазначає прес-служба MEGOGO.

У MEGOGO домовилися з правовласниками і користувачі мають змогу обрати зображення для іконок серед таких героїв, як, наприклад:

Губка Боб,

Кунг-фу панда,

персонажі Щенячого патруля,

персонажі Південного парку,

Пес Патрон та чимало інших.

Як почати користуватися профілями в MEGOGO

Реєстрація: Спочатку потрібно зареєструватися на платформі, якщо облікового запису немає. Створення профілю: Після входу в систему обрати опцію створення нового профілю. Під час цього процесу користувач обирає такі параметри:

Вид профілю: дорослий або два варіанти дитячих профілів – для вікової категорії до 6 років або до 12 років. В залежності від обраного типу профілю буде обмежений контент для дітей.

Іконка та ім’я профілю: Користувач самостійно обирає іконку, яка найкраще відповідає його вподобанням, а також дає назву профілю.

Збереження профілю: Після вибору параметрів профіль буде створений і готовий до використання.

Персоналізація рекомендацій/сервісу під вас: Після першого заходу в свій профіль користувач зможе обрати улюблені фільми, і відразу персоналізує рекомендації.

Усі покупки на платформі залишаються прив'язаними до акаунту, що дає змогу зручно керувати контентом та отримувати доступ до нього. Зміна полягає у розділенні переглядів та вподобань між різними профілями.