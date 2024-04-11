Подписчики из Украины и других стран мира уже могут опробовать новые функции в своих учетных записях. Свежие возможности сервиса призваны улучшить пользовательский опыт и сделать платформу еще удобнее.

Важно Сделайте это своей привычкой и забудете об опасности: советы по киберзащите от Viber

Профили пользователя, это отдельные страницы для каждого члена семьи, тогда, как аккаунт остается основным методом входа и идентификации. Таким образом каждый профиль становится персонализированным, он содержит интересы владельца и может предоставлять рекомендации на основе контента, который предпочитает владелец профиля.

Более 60% клиентов MEGOGO потребляют контент в семейном формате, что приводит к ощущению неперсонализированности платформы. Решением стал обновленный функционал, который улучшит опыт пользования сервисом,

– отмечает пресс-служба MEGOGO.

В MEGOGO договорились с правообладателями и пользователи могут выбрать изображение для иконок среди таких героев, как, например:

Губка Боб,

Кунг-фу панда,

персонажи Щенячьего патруля,

персонажи Южного парка,

Пес Патрон и многие другие.

Важно! Все покупки на платформе остаются привязанными к аккаунту, что позволяет удобно управлять контентом и получать доступ к нему. Изменение заключается в разделении просмотров и предпочтений между различными профилями.

Как начать пользоваться профилями в MEGOGO

Регистрация: Сначала нужно зарегистрироваться на платформе, если учетной записи нет. Создание профиля: После входа в систему выбрать опцию создания нового профиля. Во время этого процесса пользователь выбирает следующие параметры: