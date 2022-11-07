Маск боїться проблем: Twitter відклав запуск підписки з верифікацією до завершення виборів у США

Компанія відкладає запуск своєї нової підписки Twitter Blue з верифікацією до завершення проміжних виборів у США, які відбудуться на цьому тижні. Згідно з внутрішньою службовою запискою, з якою ознайомилося видання The New York Times, менеджер, який працює над проєктом, сказав, що вони "прийняли рішення перенести запуск цього релізу на 9 листопада, після виборів".

"Синя галочка" за гроші

Ілон Маск, новий власник Twitter, оголосив про новий тарифний план Twitter Blue вартістю 8 доларів на місяць на початку цього місяця з такими перевагами, як менша кількість реклами, пріоритет у пошуку, можливість публікувати довші відео та можливість оплатити верифікацію.

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Згідно з новими правилами Маска, будь-хто може отримати перевірену "синю галочку", якщо заплатить за Blue, що викликає занепокоєння з приводу того, що тепер будь-який користувач зможе створити фейковий акаунт зірки або політика, який матиме таку галочку верифікації. Очевидно, що саму верифікацію проводити тепер ніхто не збирається. Зараз підписка працює в тестовому режимі і випадки зі створенням фейкового акаунта самого Маска вже були.



Публікація з фейкового підтвердженого акаунта Ілона Маска / Скриншот

Маск боїться проблем

Ці побоювання лише зросли напередодні проміжних виборів, оскільки перевірені користувачі, які видають себе за політиків та ЗМІ, можуть спричинити плутанину. До того, як Маск став власником компанії, Twitter ставив верифіковані галочки відомим діячам, які могли довести, що їхній обліковий запис належить їм, з метою боротьби зі спробами видачі себе за інших осіб. Платформа також мала конкретні правила, що забороняють користувачам з пародійними або неофіційними фанатськими акаунтами отримувати значок верифікації.

Незрозуміло, як Маск планує боротися з користувачами, які видають себе за інших на платформі, але позначка "Офіційний акаунт" для відомих користувачів, як помітила дослідниця додатків Німа Оуджі, може бути частиною цього плану, в той час, як галочки підписників матимуть невелике спливаюче вікно із зазначенням джерела їхнього статусу.

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Бардак у Twitter

Нагадаємо, що раніше Маск хотів, щоб співробітники розгорнули Blue з верифікацією до 7 листопада, і погрожував звільнити їх, якщо вони не вкладуться в цей термін. У суботу Twitter оновив свій додаток на iOS зі згадками про нові підписки Blue, але без фактичного доступу до підписки, і незабаром після цього зміни були повернені.

Естер Кроуфорд, менеджер з продуктів Twitter, яка очолює проект, підтвердила, що ці функції "з'являться найближчим часом", але не уточнила, коли ми зможемо побачити офіційний запуск.

Тим часом в самій компанії триває хаос пов'язаний зі звільненнями. Виявилося, що Маск звільнив фахівців, які відповідають за розвиток та роботу самої соцмережі. Вони вже отримали пропозиції повернутися назад на роботу. Це свідчить про те, що після приходу Маска в компанії все відбувається дуже швидко, не сплановано і хаотично. Саме це схоже стати для Ілона джерелом чималих проблем у майбутньому.