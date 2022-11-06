Як повідомляє 24 канал, про нову функцію чинний глава соцмережі Ілон Маск повідомив у своєму твітері. Він зазначив, що нова можливість покладе кінець епосі скриншотів повідомлень із записника. Такий лайфхак використовували автори, для публікації повідомлень обсяг яких перевершував стандартне обмеження в Twitter.

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Також Ілон Маск пообіцяв користувачам соцмережі монетизацію за будь-який вид контенту. Однак жодних деталей не розкрив. Очікується, що більше інформації щодо цього повинно з'явитися протягом 2-3 тижнів, максимум п'яти.

Бардак в Twitter