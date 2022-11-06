Як повідомляє 24 канал, про нову функцію чинний глава соцмережі Ілон Маск повідомив у своєму твітері. Він зазначив, що нова можливість покладе кінець епосі скриншотів повідомлень із записника. Такий лайфхак використовували автори, для публікації повідомлень обсяг яких перевершував стандартне обмеження в Twitter.
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Також Ілон Маск пообіцяв користувачам соцмережі монетизацію за будь-який вид контенту. Однак жодних деталей не розкрив. Очікується, що більше інформації щодо цього повинно з'явитися протягом 2-3 тижнів, максимум п'яти.
Бардак в Twitter
- Після того, як компанія перейшла до рук Ілона Маска, одразу настав хаос. Мільярдер розпорядився відродити сервіс Vine для того, щоб конкурувати з TikTok.
- Потім він оголосив, що підписка Twitter Blue міститиме опцію верифікації (синя галочка) і коштуватиме 20 доларів, однак згодом знизив ціну до 8.
- Після того, як підписка запустилася у США, Канаді та ще кількох країнах – пішла хвиля перших фейкових верифікованих акаунтів знаменитостей з фейковими анонсами, які наробили чимало галасу. Це показало, що проблема фейкових підтверджених акаунтів завдяки змінам від Маска більш ніж реальна і небезпечна.
- Серед іншого Маск анонсував звільнення майже 7500 працівників компанії і одразу ж напоровся на судовий позов. Цікаво, що він розпорядився переглянути код соцмережі, але відразу ж звільнив команду, яка мала цим займатися.