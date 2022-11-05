Раніше Ілон Маск запропонував об'єднати значок галочки з раніше окремою послугою підписки "Twitter Blue", яка раніше існувала в Twitter. Нагадаємо, що галочка фактично підтверджує, що користувач Twitter реальна людина чи організація, а сторінка її офіційна.

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Це означає, що верифіковані акаунти повинні будуть платити за збереження своїх галочок, навіть попри те, що верифікація була безкоштовною з моменту її запровадження.

Дуже дивне рішення

Таке рішення саме по собі викликає сумніви, але згідно з внутрішніми документами, отриманими The New York Times, підписникам Twitter Blue навіть не потрібно буде підтверджувати свою особу, щоб отримати перевірену галочку. Це виглядає жахливо щонайменше з двох причин.

По-перше, дуже схоже на те, що Маск просто хоче продавати модні значки людям, які хочуть поширювати фальшивий вплив.

По-друге, якщо процес перевірки дійсно настільки недбалий, як це звучить, зміна може дозволити шахраям видавати себе за будь-яку публічну особу, яку вони захочуть.

Все з ніг на голову

Нова програма Twitter Blue стартує 7 листопада в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії (судячи з внутрішніх документів компанії). Не так вже й багато часу залишилося, щоб підготуватися до чогось, що потенційно може змінити всю парадигму соціальної мережі. Особливо коли в компанії бардак зі звільненнями, судовими позовами та загальним незадоволенням.

Щоб показати, наскільки Маск дійсно "піклується" про компанію, він пішов на звільнення значної частини персоналу Twitter, який налічує 7500 осіб.

Принаймні, в документах зазначається, що буде "проміжний" період, який дозволить перевіреним акаунтам зберегти свої значки до того, як їх за них вимагатимуть оплату, а також плани дозволити державним акаунтам залишатися перевіреними без підписки.

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Twitter у небезпеці

А проте, важко уявити, який сенс мати верифікований бейдж, якщо будь-хто може отримати його без підтвердження особи, що робить його не тільки безглуздим, але й небезпечним.

Але врешті-решт, це лише одна з багатьох безглуздих, але цинічних схем Маска, спрямованих на викачування грошей з веб-сайту, за який він був змушений заплатити занадто багато.