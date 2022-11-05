Ранее Илон Маск предложил объединить значок галочки с ранее отдельной услугой подписки "Twitter Blue", ранее существовавшей в Twitter. Напомним, что галочка фактически подтверждает, что пользователь Twitter реальный человек или организация, а страница его официальная.

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Это означает, что верифицированные аккаунты должны будут платить за сохранность своих галочек, даже несмотря на то, что верификация была бесплатной с момента ее введения.

Очень странное решение

Такое решение само по себе вызывает сомнения, но согласно внутренним документам, полученным The New York Times, подписчикам Twitter Blue даже не нужно будет на самом деле ничего подтверждать, чтобы получить проверенную галочку. Это выглядит ужасно по меньшей мере по двум причинам.

Во-первых, очень похоже, что Маск просто хочет продавать модные значки людям, которые хотят распространять фальшивое влияние.

Во-вторых, если процесс проверки действительно настолько небрежен, как это звучит, изменение может позволить мошенникам выдавать себя за любое публичное лицо, которое они захотят.

Все с ног на голову

Новая программа Twitter Blue стартует 7 ноября в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии (судя по внутренним документам компании). Не так уж много времени осталось, чтобы подготовиться к чему-то, что потенциально может изменить всю парадигму социальной сети. Особенно когда у компании бардак с увольнениями, судебными исками и общим недовольством.

Чтобы показать, насколько Маск действительно "заботится" о компании, он пошел на увольнение значительной части персонала Twitter, насчитывающего 7500 человек.

В документах отмечается, что будет "промежуточный" период, который позволит проверенным аккаунтам сохранить свои значки до того, как их за них потребуют оплату, а также планы разрешить государственным аккаунтам оставаться проверенными без подписки.

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Twitter в опасности

Однако трудно представить, какой смысл иметь верифицированный бейдж, если кто-либо может получить его без подтверждения личности, что делает его не только бессмысленным, но и опасным.

Но в конце концов, это лишь одна из многих нелепых, но циничных схем Маска, направленных на скачивание денег с сайта, за который он был вынужден заплатить слишком много.