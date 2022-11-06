Как сообщает 24 канал , о новой функции действующий глава соцсети Илон Маск сообщил в своем твиттере. Он отметил, что новая возможность положит конец эпохе скриншотов сообщений из записной книжки. Такой лайфхак использовали авторы, для публикации сообщений, объем которых превышал стандартное ограничение в Twitter.

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Twitter will soon add ability to attach long-form text to tweets, ending absurdity of notepad screenshots — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022

Также Илон Маск пообещал пользователям соцсети монетизацию за любой вид контента. Однако никаких деталей не раскрыл. Ожидается, что больше информации по этому поводу должно появиться в течение 2-3 недель, максимум пяти.

Бардак в Twitter