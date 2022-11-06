Как сообщает 24 канал , о новой функции действующий глава соцсети Илон Маск сообщил в своем твиттере. Он отметил, что новая возможность положит конец эпохе скриншотов сообщений из записной книжки. Такой лайфхак использовали авторы, для публикации сообщений, объем которых превышал стандартное ограничение в Twitter.
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Также Илон Маск пообещал пользователям соцсети монетизацию за любой вид контента. Однако никаких деталей не раскрыл. Ожидается, что больше информации по этому поводу должно появиться в течение 2-3 недель, максимум пяти.
Бардак в Twitter
- После того, как компания перешла в руки Илона Маска, сразу наступил хаос. Миллиардер распорядился возродить сервис Vine для того, чтобы конкурировать с TikTok.
- Затем он объявил, что подписка Twitter Blue будет содержать опцию верификации (синяя галочка) и обойдется в 20 долларов, однако впоследствии снизил цену до 8.
- После того, как подписка запустилась в США, Канаде и еще нескольких странах – пошла волна первых фейковых верифицированных аккаунтов знаменитостей с фейковыми анонсами, которые наделали немало шума. Это показало, что проблема фейковых подтвержденных аккаунтов благодаря изменениям от Маска более чем реальна и опасна.
- Среди прочего Маск анонсировал увольнение почти 7500 сотрудников компании и сразу напоролся на судебный иск. Интересно, что он распорядился просмотреть код соцсети, но сразу же уволил команду, которая должна этим заниматься.