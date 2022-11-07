"Синяя галочка" за деньги

Илон Маск, новый владелец Twitter, объявил о новом тарифном плане Twitter Blue стоимостью 8 долларов в месяц в начале этого месяца с такими преимуществами, как меньшее количество рекламы, приоритет в поиске, возможность публиковать более длинные видео и возможность оплатить верификацию.

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Согласно новым правилам Маска, кто-либо может получить проверенную "синюю галочку", если заплатит за Blue, что вызывает беспокойство о том что теперь любой пользователь сможет создать фейковый аккаунт звезды или политика, который будет иметь такую галочку верификации. Очевидно, что саму верификацию проводить теперь никто не собирается. Сейчас подписка работает в тестовом режиме и случаи с созданием фейкового аккаунта самого Маска уже были.



Публикация с фейкового подтвержденного аккаунта Илона Маска / Скриншот

Маск боится проблем

Эти опасения только выросли накануне промежуточных выборов, поскольку проверенные пользователи, выдающие себя за политиков и СМИ, могут повлечь за собой путаницу. До того как Маск стал владельцем компании, Twitter ставил верифицированные галочки известным деятелям, которые могли доказать, что их аккаунт принадлежит им, с целью борьбы с попытками выдачи себя за других лиц. Платформа также имела конкретные правила, запрещающие пользователям с пародийными или неофициальными аккаунтами фанат получать значок верификации.

Непонятно, как Маск планирует бороться с пользователями, выдающими себя за других на платформе, но отметка "Официальный аккаунт" для известных пользователей, как заметила исследовательница приложений Нима Оуджи, может быть частью этого плана, в то время как галочки подписчиков будут иметь небольшое всплывающее окно с указанием источника их статуса.

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Бардак в Twitter

Напомним, что ранее Маск хотел, чтобы сотрудники развернули Blue с верификацией до 7 ноября, и угрожал уволить их, если они не уложатся в этот срок. В субботу Twitter обновил свое приложение на iOS с упоминаниями о новых подписках Blue, но без фактического доступа к подписке, и вскоре после этого изменения были возвращены.

Эстер Кроуфорд, возглавляющая проект менеджер по продуктам Twitter подтвердила, что эти функции "появятся в ближайшее время", но не уточнила, когда мы сможем увидеть официальный запуск.

Между тем в самой компании продолжается хаос, связанный с увольнениями. Оказалось, что Маск уволил специалистов, отвечающих за развитие и работу самой соцсети. Они уже получили предложения вернуться на работу. Это свидетельствует, что после прихода Маски в компании все происходит очень быстро, не спланировано и хаотично. Именно это похоже стать для Илона источником немалых проблем в будущем.