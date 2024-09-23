Субмарина Titan зазнала іншої аварії за кілька днів до катастрофи

За кілька днів до того, як п'ятеро людей загинули під час вибуху підводного човна Titan, підводний човен компанії OceanGate зазнав іншої аварії, яка не мала великих наслідків. Судові документи свідчать про зіткнення, яке перевернуло догори ногами.

Слухання тривають, розкриваючи нові деталі

Минулого тижня розпочалися слухання з приводу катастрофи підводного човна Titan компанії OceanGate, яка сталася понад рік тому. У них бере участь берегова охорона, котра проводила пошуки зниклого судна, і врешті знайшла уламки на дні океану. Це розслідування розкриває деталі, про які досі ніхто не чув. Раніше ми вперше побачили кадри, зняті підводним дроном у процесі пошуків, а тепер на поверхню вийшли інші цікаві деталі, пише Sky News.

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Тепер слідство дізналося, що Стоктон Раш, засновник і директор компанії, розбив підводний човен за кілька днів до того, як він вибухнув.

Як повідомляється, Раш врізався в перегородку, яка була частиною механізму запуску підводного човна "Титан". Зіткнення перевернуло підводний човен і навіть залишило деяких його пасажирів висіти догори ногами.

Науковий директор OceanGate, доктор Стівен Росс, розповів, що під час одного занурення в червні 2023 року — всього за кілька днів до вибуху — платформа вийшла з ладу. Він почув "гучний удар" під час пробного занурення, а потім пасажири на борту підводного апарата почали "перекидатися". Знадобилася ціла година, щоб витягти людей з води.

Один пасажир висів вниз головою. Іншим двом вдалося вклинитися в носову кришку,

– сказав Росс, додаючи, що в тій аварії ніхто не постраждав, але це було "незручно і неприємно".

Після того зіткнення тестове занурення підводного човна було перервано, і він повернувся на поверхню, щоб дозволити всім пасажирам вийти. Однак Росс повідомив слідству, що "було багато проблем" зі стартовою платформою, з якими "наземній команді довелося мати справу".

Коли Росса запитали, чи проводила компанія якісь перевірки корабля або аналіз цілісності його корпусу, він відповів: "Я не знаю, чи робили вони це, чи ні".

Коли його запитали, чи провела компанія розслідування причин аварії, які призвели до зіткнення і перевертання, він заявив: "Я цього не пам'ятаю".

Всього через кілька днів OceanGate відправила Titan назад на глибину разом із Рашем, британським дослідником Гемішем Гардінгом, британсько-пакистанським бізнесменом Шахзадою Давудом і його сином Сулеманом, а також французьким дайвером Полем-Анрі Нарджоле. Усі п'ятеро людей на борту загинули, коли вуглепластиковий корпус судна, який, як потім виявилось, був протермінований, не витримав гігантського тиску й зазнав імплозії, тобто розгерметизувався й вибухнув буквально за одну мить.

На цих нових кадрах видно уламки екіпажного відсіку: відео