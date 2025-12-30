Токсична ртуть отруює найбільшу лагуну Середземномор'я

Науковці виявили підземний потік ґрунтових вод, який щороку приносить близько кілограма ртуті в іспанську лагуну Мар-Менор. Це найбільша прибережна лагуна в західному Середземномор'ї, яка й без того потерпає від екологічних проблем. Тепер учені попереджають про нову загрозу для місцевої екосистеми та морепродуктів.

Звідки береться ртуть і чим вона небезпечна?

Дослідження очолила Селін Лавернь із Інституту морських наук у Барселоні. Її команда відстежила мережу підводних ґрунтових вод, які просочуються з прибережних водоносних горизонтів у море під дном лагуни. Цей невидимий потік приносить ртуть у концентраціях, що в 70 разів перевищують показники місцевої річки Альбухон, пише 24 Канал з посиланням на Earth.com.

Мар-Менор – це мілководна й дуже солона лагуна на південному сході Іспанії, відокремлена від Середземного моря вузькою піщаною косою. Її площа становить близько 135 квадратних кілометрів.

Більша частина виявленої ртуті – так звана "спадкова ртуть", тобто забруднення, яке залишилося в ґрунтах і відкладеннях після колишньої гірничодобувної діяльності та сільського господарства.

Коли ці ґрунтові води змішуються із солоною водою лагуни біля берега, створюються умови для утворення метилртуті – форми ртуті, яка накопичується в харчових ланцюгах. Зони змішування бідні на кисень і багаті на органічну речовину, що сприяє розмноженню мікробів, які перетворюють неорганічну ртуть на метилртуть.

Дослідники зафіксували високі концентрації метилртуті в прибережних водах. Це свідчить про те, що прибережні зони, де ґрунтові води потрапляють у море, можуть ставати осередками виробництва метилртуті.

Метилртуть піднімається вгору водними харчовими ланцюгами, тому великі хижі риби зазвичай містять її більше, ніж дрібніші істоти, якими вони живляться.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, метилртуть може пошкоджувати мозок і нервову систему, особливо під час внутрішньоутробного розвитку та в ранньому дитинстві.

Наразі рівень ртуті у воді та рибі Мар-Менор не вважається критичним, однак вчені попереджають, що додаткова метилртуть може змінити ситуацію.

Проблеми накопичуються

Останніми десятиліттями лагуна страждала від повторюваного цвітіння водоростей і каламутної води через надходження поживних речовин із ферм, населених пунктів і тваринницьких господарств. Ці поживні речовини спричинили серйозні екологічні порушення, зокрема епізоди кисневого голодування, які вбили морську траву та рибу.

Для відстеження невидимого потоку ґрунтових вод команда відбирала зразки води з лагуни, порової води з пляжних відкладень, ґрунтових вод зі свердловин і сусідньої річки Альбухон. Вчені вимірювали концентрації розчиненої ртуті та метилртуті разом з ізотопами радію – радіоактивними індикаторами, які показують швидкість надходження ґрунтових вод у лагуну.



Дослідження в інших регіонах світу, зокрема вздовж узбережжя Каліфорнії, в Азії та Північній Європі, вже показували, що підводні ґрунтові води можуть доставляти ртуть в океан з інтенсивністю, порівнянною з річками. Однак до цього часу ніхто не оцінював, наскільки важливими можуть бути ґрунтові води для циркуляції ртуті в прибережних лагунах на кшталт Мар-Менор.

Нова робота, результати якої з'явилися в журналі Environmental Science & Technology, заповнює цю прогалину і свідчить, що багато лагун у світі можуть непомітно отримувати ртуть знизу.

Вчені нагадують про Мінаматську конвенцію про ртуть – глобальний договір, який зобов'язує країни контролювати постачання, використання, викиди ртуті та забруднені ділянки. Однак дослідження Мар-Менор вказує на проблему, яку міжнародні правила не можуть вирішити повністю: очищення похованого забруднення та ліквідація прихованих витоків потребують терплячої роботи.

Зміна клімату вже нагріває прибережні води та робить екстремальну спеку частішою. Умови з низьким вмістом кисню в поєднанні з великою кількістю органічної речовини та доступної неорганічної ртуті – це саме той рецепт, який допомагає мікробам виробляти більше метилртуті. Спекотніші літа й інтенсивні шторми можуть прискорити перенесення старих запасів ртуті в харчові ланцюги.