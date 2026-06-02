У Багамах знайшли кораблі справжніх піратів Карибського моря: серед знахідок гармати й мушкетні

У гавані Нассау на Багамах археологи зробили відкриття, яке може пролити світло на життя найвідоміших піратів Карибського моря. Деякі знахідки виявилися значно ціннішими, ніж очікували дослідники.

Міжнародна команда археологів повідомила про виявлення перших корабельних аварій, які можуть бути безпосередньо пов'язані з реальними піратами Карибського моря. Дослідження проводилися в гавані Нассау на острові Нью-Провіденс у Багамах – місці, яке наприкінці XVII та на початку XVIII століття вважалося головним притулком морських розбійників. Про це пише The Guardian.

Що вдалося знайти на дні легендарної піратської гавані?

Саме тут свого часу збиралися знамениті пірати, серед яких Едвард Тіч, більш відомий як Чорна Борода, та Джон "Каліко Джек" Рекгем. У Нассау вони планували нові напади на торгові судна та ділили награбовані скарби.

Експедиція стала можливою після того, як дослідники вперше отримали офіційний дозвіл на занурення в закритій частині гавані. У результаті було виявлено шість затонулих кораблів, три з яких датуються так званою "золотою добою піратства" – періодом між 1690 та 1720 роками.

Однією з найважливіших знахідок став обгорілий дерев'яний корпус судна, який зберігся на морському дні разом із кам'яним баластом. Історики давно знають, що пірати нерідко знищували захоплені кораблі після пограбування. Вони забирали цінний вантаж, гармати та обладнання, а потім підпалювали судна, щоб приховати сліди своїх злочинів.

Поруч із залишками корабля археологи знайшли поворотну гармату, залізну гармату, 25 свинцевих мушкетних куль і точильний камінь для загострення мечів.

Особливу увагу дослідників привернула саме поворотна гармата. Таку зброю часто використовували пірати для обстрілу палуб ворожих суден і створення паніки серед екіпажу перед абордажем.

Керівник проєкту, британський морський археолог Шон Кінгслі, зізнався, що знахідки перевершили всі очікування.

"Ці знахідки – лише верхівка айсберга. Я був шокований тим, що дерев'яний корпус узагалі зберігся. Кораблі були головним інструментом піратського терору. Цілком можливо, що в гавані та навколо неї знаходяться ще десятки затонулих суден", – заявив він.

За словами археолога, момент, коли команда вперше побачила обгорілі залишки корабля, став одним із найемоційніших у його кар'єрі. "Побачити і доторкнутися до нього було справді унікальним моментом у житті", – додав Кінгслі.

Чи міг це бути корабель найрозшукуванішого пірата світу?

Після виявлення спаленого судна археологи висунули цікаву гіпотезу. Вони припускають, що знахідка може бути пов'язана з легендарним піратом Генрі Евері.

У 1695 році він здійснив один із найуспішніших морських нападів в історії. Після захоплення багатого індійського корабля Евері заволодів золотом, сріблом, сапфірами, смарагдами та діамантами, вартість яких сьогодні оцінювалася б більш ніж у 85 мільйонів фунтів стерлінгів.

Його флагманський корабель Fancy, за історичними свідченнями, був спалений майже до ватерлінії. Саме тому археологи розглядають можливість того, що знайдені рештки можуть належати цьому легендарному судну.

Співкерівник експедиції та посол з питань історії, культури і музеології Багамських островів Майкл Пейтмен зазначив:

"Спалювання кораблів до ватерлінії було сумнозвісною практикою для приховування злочинів від влади. Корпус, знайдений у Нассау, демонструє всі ознаки піратської діяльності".

За його словами, судно було добре озброєне, особливо поворотними гарматами, які завдавали серйозних втрат екіпажам атакованих кораблів.

Знахідки розповіли і про кінець піратської епохи

Під час досліджень археологи виявили не лише військові артефакти. На дні також збереглися частини корабельного оснащення, цегла з камбуза, скляні пляшки та 143 глиняні люльки. Деякі люльки були прикрашені зображеннями єдинорога, коня, корони та королівського герба Англії. На думку експертів, їх виготовили в Лондоні приблизно у 1740-х роках.

Науковці вважають, що цей корабель прибув до Нассау вже після завершення піратської епохи. Ймовірно, він перевозив торговельні товари, включно з вином та дорогими люльками для куріння.

За словами Кінгслі, це рідкісне свідчення того, як місто поступово перетворювалося з піратської бази на звичайний торговий порт після придушення морського розбою.

Небезпечна експедиція серед акул

Дослідники наголошують, що робота була пов'язана з великими ризиками. Гавань Нассау відома сильними течіями, які двічі на день проходять через її води.

Крім того, тут знаходиться одна з найбільших концентрацій акул у світі. "Це була ризикована експедиція з високими шансами не знайти абсолютно нічого".

Втім, зустрічі з акулами минули без інцидентів. Як зазначив Кінгслі, дослідники поважали територію морських хижаків і не заважали одне одному. Паралельно з підводними дослідженнями команда вивчала архівні документи віком понад 300 років, старовинні карти та навіть досліджувала печери, де, за легендами, пірати могли ховати скарби. Однак жодних захованих багатств знайти не вдалося.

Результати експедиції стали основою першої серії нового мінісеріалу Mystery of the Pirate King's Treasure, а також будуть детально представлені в наступному випуску журналу Wreckwatch.